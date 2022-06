Mehr Galileo am Sonntag. Mehr Simpsons am Samstag: ProSieben baut die Access am Wochenende um

ProSieben

Mehr Galileo am Sonntag. Mehr Simpsons am Samstag. ProSieben baut die Access Prime am Wochenende um:

ProSieben erweitert ab dem 19. Juni seinen Wissenskosmos am Sonntag: Das neue "Galileo Stories" startet 17:55 Uhr: "Galileo"-Reporter erzählen fesselnde Reportagen über außergewöhnliche Menschen, zeigen Orte zum Staunen und nehmen die Zuschauer:innen auf ihre Abenteuertrips mit. 19:05 Uhr geht es wie bisher mit "Galileo Plus" weiter.

Die Access am Samstag wird ab dem 18. Juni 2022 gelb: Ab 18:25 Uhr zeigt ProSieben vier Folgen "Die Simpsons".

"Galileo Stories"-Moderatorin Funda Vanroy: "Mit 'Galileo Stories' tauchen wir eine volle Stunde tief in die unterschiedlichsten Themenwelten ein. Dabei treffen wir beeindruckende Persönlichkeiten und zeigen unglaubliche Plätze, die unsere Zuschauer:innen mit faszinierenden Bildern überraschen."

Die ProSieben Samstags-Access ab 18. Juni 2022:

16:20 Uhr: Two and a Half Men

17:15 Uhr: The Kids Are Alright

18:15 Uhr: Newstime

18:25 Uhr: Die Simpsons - vier Folgen

Die ProSieben Sonntags-Access ab 19. Juni 2022:

16:45 Uhr: taff.weekend

17:45 Uhr: Newstime

17:55 Uhr: Galileo Stories

19:05 Uhr: Galileo Plus

"Galileo Stories" - ab Sonntag, den 19. Juni 2022, um 17:55 Uhr auf ProSieben und Joyn.

