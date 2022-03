ProSieben

"SOUND OF PEACE": Natalia Klitschko spricht

Sarah Connor, The BossHoss, Peter Maffay, Zoe Wees treten auf

ProSieben und SAT.1 übertragen ab 15 Uhr

17. März 2022. Ein Statement gegen den Krieg. Ein Zeichen für den Frieden. "SOUND OF PEACE" wird am Sonntag eine der vielleicht größten und wichtigsten Kundgebungen für den Frieden in Europa. Natalia Klitschko, die Frau des Kiever Bürgermeisters Vitali spricht. Sarah Connor, The BossHoss, Peter Maffay, Adel Tawil, Hartmut Engler, Joris, Mia, Silbermond, In Extremo, Zoe Wees, Gentleman, Michael Patrick Kelly, Revolverheld, Fortuna Ehrenfeld, BenjRose, Antje Schomaker und viele andere treten für den Frieden auf.

ProSieben und SAT.1 senden die Friedenskundgebung unter dem Titel "SOUND OF PEACE. Das große Friedens-Event vom Brandenburger Tor" am Sonntag, 20. März ab 15 Uhr live auf beiden Sendern.

Ziel von "SOUND OF PEACE" ist es, über das Zeichen für Demokratie und Menschenrechte hinaus viele Spenden zu sammeln, um die Opfer des Krieges in der Ukraine zu unterstützen. Dazu können alle Zuschauer:innen ihren Teil beitragen: Unter https://sound-of-peace.com/donation können sie ihre Spenden online für die Partner der Initiative "SOUND OF PEACE" abgeben. Daneben kann telefonisch und per SMS für das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen "Aktion Deutschland Hilft" gespendet werden.

Einladung zur digitalen Pressekonferenz: Am morgigen Freitag, 18. März 2022, ab 13:50 Uhr findet eine digitale Pressekonferenz zu "SOUND OF PEACE. Das große Friedensevent vor dem Brandenburger Tor" statt. Wenn Sie an der PK teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte hier an.

Was ist "SOUND OF PEACE"?

"Beendet den Krieg!" - In einer musikalischen Friedenskundgebung erheben am 20. März am Brandenburger Tor zahlreiche Musiker:innen und Redner:innen bei "SOUND OF PEACE" ihre Stimme für den Frieden. Als Partner von "SOUND OF PEACE", einem Solidaritätsbündnis aus Kunst- und Kulturschaffenden, welches sich unmittelbar nach dem Ausbruch des Angriffskrieges in der Ukraine zusammengeschlossen hat, senden ProSieben und SAT.1 am Sonntag ab Mittag live vom Brandenburger Tor - und geben so Millionen TV-Zuschauer:innen die Möglichkeit, zuhause Teil der einzigartigen Kundgebung in Berlin zu sein.

ProSieben zeigt "SOUND OF PEACE. Das große Friedens-Event vor dem Brandenburger Tor" am 20. März 2022 von 15:00 Uhr bis 17:35 Uhr und von 17:45 Uhr bis 22:30 Uhr.

SAT.1 zeigt "SOUND OF PEACE. Das große Friedens-Event vor dem Brandenburger Tor" am 20. März 2022 von 15:00 Uhr bis 19:55 Uhr.

