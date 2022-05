ProSieben

Grenzenlos! Wen kürt Heidi Klum zur Siegerin der aktuellen #GNTM-Rekordstaffel? Martina (50), Lou-Anne (18), Anita (21), Luca (20) oder Noëlla (25)?

So unterschiedlich schön wie nie! Am Donnerstag, 26. Mai, 20:15 Uhr, stehen fünf Frauen im Finale von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum", die in diesem Jahr mit 26 anderen Kandidatinnen ein großes Stück #GNTM-Geschichte geschrieben haben: In der aktuellen, 17. Staffel, war der Cast der ProSieben-Erfolgsshow so unterschiedlich schön wie nie. Die Zuschauer:innen feierten Mütter, Großmütter, große Frauen, kleinere Frauen, Plus-Size-Frauen, Frauen mit den unterschiedlichsten Hautfarben - Frauen mit einem Traum, der nun für fünf Finalistinnen zum Greifen nah ist: Martina (50, Klosterneuburg), ihre Tochter Lou-Anne (18, Klosterneuburg), Anita (21, Neustadt an der Donau), Luca (20, München) und Noëlla (25, Berlin) bekamen von Heidi Klum das Ticket fürs #GNTM-Finale.

Lou-Anne (18) aus Klosterneuburg:

Mit 18 Jahren ist Lou-Anne die jüngste Finalistin. Vor allem ihr lässiger Walk und ihre ausgeglichene Art fielen Heidi Klum Woche für Woche positiv auf.

Luca (20) aus München:

Lucas außergewöhnlicher Look und ihre edgy Personality wurden beim Umstyling durch ihre wilde Dauerwelle noch einmal verstärkt.

Anita (21) aus Neustadt an der Donau:

Vom Bauernhof auf den Catwalk. Anita kommt aus einem kleinen bayrischen Dorf und träumt schon lange davon, als erfolgreiches Model durchzustarten.

Noëlla (25) aus Berlin:

Die gebürtige Kongolesin überzeugt mit ihrer selbstbewussten Art und ausdrucksstarken Posen.

Martina (50) aus Klosterneuburg:

Bei #GNTM trat Martina gemeinsam mit ihrer Tochter Lou-Anne an. Sie ist die erste Best Agerin, der der Einzug ins #GNTM-Finale gelingt.

It's Showtime - Heidi Klum eröffnet das Finale

Bevor das Cover der Harper's Bazaar im Studio gelüftet wird, erwartet die Zuschauer eine prickelnde, glamouröse und aufregende Show der Extraklasse, die von Heidi Klum eröffnet wird. Und eines kann man jetzt schon verraten: Ihre Gesangs-Performance "Chai Tea with Heidi" im #GNTM-Opener mit Snoop Dogg war nicht ihre letzte...

Fashion, Fashion, Fashion und internationale Gäste

Extravagante Walks, opulente Kleider und ein spektakuläres Live-Foto-Shooting: Die Finalistinnen laufen bei ihren verschiedenen Walks in Kreationen der internationalen Modedesigner Jeremy Scott, Julien MacDonald, sowie Marina Hoermanseder, die alle neben Heidi Klum auf ihrem Sofa im Studio Platz nehmen werden. Starfotografin Ellen von Unwerth shootet die Finalistinnen live im Studio.

Doch welche Topmodel-Anwärterin schafft es bis ganz an die Spitze bei #GNTM? Wer kommt auf das Cover der deutschen Harper's Bazaar, wer wird das Kampagnen-Gesicht von MAC-Cosmetics und gewinnt eine Siegerprämie in Höhe von 100.000 Euro?

Mit dem Finale krönen ProSieben und Heidi Klum die aktuelle Rekordstaffel von #GNTM - die erfolgreichste seit 13 Jahren (Marktanteil 20,9 Prozent, Folgen 1-16, Z. 14-49 J.). In der Zielgruppe der 14-29-Jährigen ist sie mit 42,8 Prozent Marktanteil sogar die erfolgreichste Staffel seit Beginn.

Das #GNTM-Finale ist komplett barrierefrei

Wie auch im vergangenen Jahr wird das #GNTM-Finale für schwerhörige und gehörlose Zuschauer:innen live von Gebärdensprachdolmetscher:innen übersetzt. Über den red button auf der Fernbedienung des Smart TVs oder den Onlinestream der Finalshow können Fans die Live-Übersetzung sehen. Darüber hinaus wird das Finale wie schon seit mehreren Jahren live untertitelt (Videotext-Seite 149). Für blinde und sehbehinderte Fans gibt es eine Audiodeskription. Alle Informationen und Links zur Barrierefreiheit im #GNTM-Finale finden Fans unter www.gntm.de/barrierefrei.

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - das Live-Finale am Donnerstag, 26. Mai 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

