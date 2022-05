ProSieben

Wer besticht mit Präsenz? Wer mit Power? So schätzt Heidi Klum ihre fünf #GNTM-Titelanwärterinnen ein

"Voller Power", "Kampfgeist", "Mega Präsenz". Heidi Klum kennt ihre #GNTM-Finalistinnen besser als jeder andere. Was fasziniert sie an Luca, Martina, Anita, Lou-Anne, und Noella?

Heidi Klum über Anita, 21 Jahre aus Neustadt an der Donau

"Anita hat den klassisch gewohnten Look eines Models: Groß, schlank, langes Haar. Auch wenn sie sich in den letzten 16 Wochen oft unnötig viele Sorgen gemacht hat, konnte sie mich trotzdem immer wieder in ihren Bann ziehen und hat super abgeliefert."

Heidi Klum über Lou-Anne, 18 Jahre aus Klosterneuburg

"Lou Anne, die sich groß und selbstbewusst präsentiert, ohne sich dabei hinter einer wallenden langen Mähne zu verstecken. Sie modelt mit einer Selbstverständlichkeit, die ihr eine mega Präsenz und Ausstrahlung verleiht."

Heidi Klum über Luca, 20 Jahre aus München

"Lucas solider erster Walk in Griechenland hat mich in Woche 1 bereits begeistert - Diese Begeisterung hat 16 Wochen angehalten. Luca ist immer mit voller Power dabei. Ich liebe ihren Elan und ich liebe ihre neue Lockenmähne."

Heidi Klum über Martina, 50 Jahre aus Klosterneuburg

"Ich konnte von Anfang an Martinas Kampfgeist spüren - Modeln ist ihre Leidenschaft und das merkt man. Martina hat sich nicht nur in mein Herz gemodelt, sondern auch in das von vielen Kunden."

Heidi Klum über Noëlla, 25 Jahre aus Berlin

"Noella hat einen speziellen Look, eine ganz eigene Art zu Posen und auch ihr Walk hat Wiedererkennungswert, genauso wie ihr Lachen, das ich liebe."

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - das Live-Finale am Donnerstag, 26. Mai 2022 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

