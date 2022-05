ProSieben

Bastian Schweinsteiger und Jörg Pilawa am Mittwoch bei "Zervakis & Opdenhövel. Live." auf ProSieben

Weniger Spenden, mehr Bedürftige: Moderator Jörg Pilawa unterstützt schon lange die Tafel Deutschland und will live im Studio bei "Zervakis & Opdenhövel. Live." (Mittwoch, 18. Mai 2022, ab 21:25 Uhr, ProSieben) auf die sehr schwierige und herausfordernde Lage der gemeinnützigen Organisation aufmerksam machen: "Während die Tafel aktuell fast doppelt so viele Essen an Bedürftige ausgibt wie sonst, ist die Spendenbereitschaft generell zurückgegangen. Die Leute merken, 'ich brauche mein Geld'. Wir haben den Krieg in der Ukraine und das Leben ist so viel teurer geworden. Das führt dazu, dass es den Tafeln wirklich schlecht geht und einige in ihrer Existenz bedroht sind. Da kommt ein Riesenproblem auf uns zu, das wir noch gar nicht abschätzen können."

Plötzlich Roman-Figur: WM-Held Bastian Schweinsteiger und Schriftsteller Martin Suter unterhalten sich mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel über das neue Buch des Autors, in dem der Fußballer die Hauptrolle spielt.

Außerdem beschäftigt sich "Zervakis & Opdenhövel. Live." mit dem sogenannten "Preppen". Leere Öl-Regale, kein Mehl - wie sinnvoll ist es in der aktuellen Lage, die privaten Lager zu füllen und sich so für eine mögliche Katastrophe zu wappnen?

