ProSieben

Für wen wird der Traum wahr? Anita, Lou-Anne, Luca, Martina und Noëlla wollen "Germany's Next Topmodel" werden

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Ich möchte "Germany's Next Topmodel" 2022 werden, weil...

Anita, 21 Jahre aus Neustadt an der Donau:

"..., weil ich ein Vorbild sein möchte, für alle, die sich durch andere stark beeinflussen, verunsichern und kleinhalten lassen. Man kann alles schaffen im Leben - man muss nur an sich selbst glauben, dranbleiben und dafür arbeiten! Ich möchte es mir selbst beweisen und meinen Traum leben!"

Lou-Anne, 18 Jahre aus Klosterneuburg:

"..., weil ich es jetzt schon so weit geschafft habe und ich finde, dass ich die größte Entwicklung von allen gemacht habe."

Luca, 20 Jahre aus München:

"..., weil ich all den kleineren Models da draußen zeigen möchte, dass man es auch als Petite Model schaffen kann! Da mir früher immer eingeredet wurde, dass ich für das Modeln zu klein sei, möchte ich genau jetzt das Gegenteil beweisen! Ich möchte das erste Petite Model sein, dass nicht nur im Finale steht, sondern auch gewinnt!"

Martina, 50 Jahre aus Klosterneuburg:

"..., weil ich damit vielen Frauen - und Männern - zeigen möchte, dass es sich lohnt, das eigene Leben selbstbewusst zu leben und konstant über sich selbst hinauszuwachsen, weil es etwas ist, das uns immer kraftvoller, faszinierender und schöner macht. Mehr Leben bedeutet mehr Persönlichkeit, bedeutet mehr Ausstrahlung. Ich möchte mit mehr Ausstrahlung gewinnen."

Noëlla, 25 Jahre aus Berlin:

"..., weil ich sowohl vom Charakter als auch optisch total facettenreich und wandelbar bin. Diese Ressourcen habe ich während der Reise bei #GNTM bewiesen. Ich glaube ich bringe nicht nur optisch, sondern auch von meiner Personality das Gesamtpaket mit."

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - das Live-Finale am Donnerstag, 26. Mai 2022 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Weitere Informationen und Bildmaterial zur Show finden Sie auf unserer Presseseite presse.prosieben.de/GNTM2022 und auf GNTM.de

Pressekontakt: Tina Land, Lisa Wittke Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1172 email: tina.land@seven.one, lisa.wittke@seven.one Photo Production & Editing Susanne Karl-Metzger phone: +49 (0) 89 95 07 - 1173 email: susanne.karl@seven.one ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell