4,46 Mio. Zuschauer:innen. Lou-Anne gewinnt "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum". Das #GNTM-Finale besticht mit 21,0% Marktanteil. ProSieben glänzt mit der erfolgreichsten Staffel seit 13 Jahren

Unterföhring (ots)

"Gelassenheit ist häufig der Schlüssel zum Glück!" Lou-Anne, 19 Jahre aus Klosterneuburg in Österreich, gewinnt "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" 2022. Insgesamt sehen 4,46 Millionen Zuschauer:innen das Finale der 17. Staffel auf ProSieben (Nettoreichweite Z. ab 3 J.). Hervorragende 21,0 Prozent der 14 bis 49-jährigen Zuschauer:innen krönen die erfolgreichste Staffel seit 13 Jahren.

Siegerin Lou-Anne: "Kneift mich, damit ich es glaube. Ich bin einfach nur glücklich und sehr dankbar. Ab jetzt kann es gerne weiter bergauf gehen. Es war mir eine Ehre. #GNTM ist ein großes Sprungbrett für mich."

Die Österreicherin gewinnt nicht nur den Titel, sondern auch eine Siegerprämie von 100.000 Euro und wird das Kampagnen-Gesicht von MAC-Cosmetics.

Wie lief das Finale ab?

Nach dem ersten Walk der fünf Finalistinnen in extravaganten Roben von Jeremy Scott und dem Auftritt der italienischen Rockband Måneskin fällt die erste Entscheidung: Anita (21, Neustadt an der Donau) wird Fünfte.

Die österreichische Modedesignerin Marina Hoermanseder stattet im zweiten Walk die Finalistinnen mit kunterbunten Feder-Roben aus. Noëlla (25, Berlin) meistert diesen Walk mit Bravour und wird Vierte.

Ellen von Unwerth fotografiert die Höhenflüge der Finalistinnen auf dem Trampolin: Martina (50, Klosterneuburg) wird Dritte.

Buchstäblich Kopf stehen die Finalistinnen beim spektakulären Kopfüber-Walk. Luca (20, München) darf sich über den zweiten Platz freuen.

