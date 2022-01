ProSieben

Allen ein schönes 2022! "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" startet am 3. Februar auf ProSieben

"So divers war mein Cast noch nie", freut sich Modelchefin Heidi Klum. Ab Donnerstag, 3. Februar macht sich der Weltstar auf die Suche nach "Germany's Next Topmodel" 2022. Zwar hat sich das Ziel der Sendung nicht verändert, dafür aber der Look der Kandidatinnen.

Heidi Klum: "Ich suche immer noch nach einem Model, dass das gewisse Etwas hat. Aber die Nachfrage nach Diversity ist heutzutage größer denn je. Daher halte ich Ausschau nach neuen Kandidatinnen, die eine große Vielfalt an Körpergrößen, Alter und Persönlichkeiten mitbringen. Die Chancen sind bei #GNTM für alle gleich. Es liegt an den Models, die Kunden zu überzeugen."

Aber wer hat das gewisse Etwas? Wer hat das Zeug zu einem Topmodel? Um diese besondere Eine zu finden, lädt Heidi Klum jede Woche professionelle Unterstützung ein. Als Gast-Juroren unter anderem mit dabei: Der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier, Schauspielerin und Pop-Ikone Kylie Minogue, die Star-Fotografen Rankin und Yu Tsai sowie der englische Modedesigner Christian Cowan.

Produziert wird die 17. #GNTM-Staffel von der Redseven Entertainment GmbH.

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - die 17. Staffel ab 3. Februar 2022, immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell