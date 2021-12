ProSieben

Erfolgreich. Relevant. Überraschend. ProSieben stiehlt 2021 keiner die Show. Warum? Lesen Sie selbst ...

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

30. Dezember 2021. "Wer stiehlt mir die Show?". #nichtselbstverständlich. Beste #GNTM-Staffel seit zwölf Jahren. Thilo Mischke. Linda Zervakis. "Das TV-Triell". Joko Winterscheidt. "Schlag den Star". Sebastian Pufpaff. "The Masked Singer". Steven Gätjen. Matthias Opdenhövel. #taff. Klaas Heufer-Umlauf. "Die ProSieben-Bundestagswahlshow". Annemarie Carpendale. "Joko & Klaas gegen ProSieben". Aiman Abdallah. #Galileo. Lena Gercke. Elton. "ProSieben Thema: Das Erbe des Dschihad". Jenke von Wilmsdorff. #JKLive. Heidi Klum. Jeannine Michaelsen. "Das Duell um die Welt". Thore Schölermann. "ProSieben Spezial Live: Das Kanzlerkandidat:in-Interview". ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "2021 war inhaltlich für ProSieben ein sehr gutes Jahr. Wir haben sowohl mit gesellschaftlichen und politischen Themen als auch mit Shows Ausrufezeichen gesetzt. In der Prime Time konnten wir häufig das Lagerfeuer entfachen, nach dem sich so viele Zuschauer:innen sehnen. Schöner Nebeneffekt: Wir haben den Abstand auf den Marktführer deutlich verkürzt." ProSieben erreicht 2021 gute 8,7 Prozent Marktanteil (Zuschauer:innen 14-49 Jahre). "Zervakis & Opdenhövel. Live." Das Comeback von "TV total". Christian Düren. "Uncovered". Deutschland wird U21-Europameister. Daniel Aminati. "Chernobyl". Viviane Geppert. "JENKE. Crime." Aiman Abdallah. "Galileo Big Pictures". Stefan Gödde. Rebecca Mir. "Green Seven". "Check Check". "JENKE. Das Foodexperiment: Was essen wir wirklich?". Funda Vanroy. "red." Mülli Müller. "Beauty & the Nerd". "Frau Jordan stellt gleich". Claire Oelkers. Ruth Moschner. Rea Garvey. "10 Fakten". Louis Klamroth. "Corona Update". "Balls". Bruce Darnell. "JENKE. Das Shopping-Experiment". "Late Night Berlin". Alex Mariah Peter. "The Voice of Germany Kurzum: We Love To Entertain You. Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 30.12.2021 (vorläufig gewichtet: 29.12.2021)

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell