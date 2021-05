ProSieben

#GNTM-Finale 2021: Heidi Klum krönt "Germany's Next Topmodel" und die erfolgreichste Staffel seit 12 Jahren am Donnerstag live in Berlin

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Vier Finalistinnen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: Alex (23, Köln), Dascha (21, Solingen), Romina (21, Köln) und Soulin (20, Hamburg) sind ihrem großen Traum im #GNTM-Finale zum Greifen nah. Am Donnerstag, 27. Mai, kürt Heidi Klum ab 20:15 Uhr live in Berlin "Germany's Next Topmodel" 2021. Während die Modelchefin in den 16 Folgen immer eine Gastjurorin oder einen Gastjuror an ihrer Seite hatte, fällt Heidi Klum im großen Live-Finale ihre Entscheidungen ganz alleine. "Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen und dazu gehört nun mal, dass die Sicherheit der Mädchen und die des Teams an erster Stelle stehen. Aber auch wenn wir das Finale nur im kleinen Kreis feiern werden, bin ich mir sicher, dass es ein unvergesslicher Abend wird. Und die Zuschauer feiern von zu Hause mit uns mit", so Heidi Klum. Wie schon im letzten Jahr gehört der Laufsteg auch dieses Mal nur den vier Finalistinnen. Unterstützt werden diese von ihren Familien und Freunden, die via Screens ins TV-Studio geschaltet werden. Finalistin Dascha zeigt sich siegessicher: "Ich bin das Curvy Model, das sich Heidi immer gewünscht hat." Alex ist überzeugt: "Warum ich 'Germany's Next Topmodel' 2021 werden möchte? Weil es Zeit ist, Diversity abzubilden und das nicht allein durch das Hervorheben des Andersseins, sondern viel mehr durch Normalisieren!" Romina ist das kleinste #GNTM-Model, das Heidi Klum jemals ins Finale geschickt hat. Sie will zeigen: "Ich bin ein eher ruhiger Mensch, daher werde ich oft unterschätzt. Das hat jedoch nichts mit meinem Ehrgeiz und Können zu tun. Während der Zeit von 'Germany's Next Topmodel' habe ich sehr viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gewonnen." Und Soulin macht klar: "Für mich ist 'Germany's Next Topmodel' mehr als ein Titel. Für mich ist es eine Botschaft, die ich in die Welt tragen werde, wenn ich #GNTM 2021 bin." Im Show-Opening tanzen die vier Finalistinnen auf die Bühne, wo sie alle aufeinandertreffen und von Heidi Klum in Empfang genommen werden. Beim ersten Final-Walk verwandeln sich Alex, Dascha, Romina und Soulin dann in echte Superheldinnen. Tokio Hotel und VIZE feiern eine besondere Weltpremiere. Auf der #GNTM-Bühne performen sie nicht nur erstmals ihren brandneuen Song "Behind Blue Eyes", sie drehen zusätzlich das zugehörige Musikvideo mit den Finalistinnen. Außerdem live on Stage: der Hamburger Shootingstar Zoe Wees. Die 19-jährige Sängerin und Songwriterin war dieses Jahr in zwei der bekanntesten Late-Night-Shows der USA zu sehen: bei James Corden und bei Jimmy Kimmel. Im morgigen #GNTM-Finale singt sie ihren neuen Hit "Girls Like Us". Wer wird "Germany's Next Topmodel" 2021? Wer erscheint auf dem Cover der deutschen Harper's BAZAAR, erhält einen Opel Mokka und eine Siegerprämie von 100.000 Euro? Die erfolgreichste Staffel seit 12 Jahren. #GNTM begeistert die Zuschauer 16 Jahre #GNTM und ProSieben setzt noch einmal einen drauf: Die 16. Staffel "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" ist mit einem Schnitt von 20,0 Prozent Marktanteil (Folgen 1-16, Z. 14-49 J.)* die erfolgreichste Staffel seit zwölf Jahren und übertrifft damit auch die Spitzenquoten vom Vorjahr. Premiere. Das #GNTM-Finale wird von Gebärdensprachdolmetscher:innen live übersetzt Zum ersten Mal übersetzen Gebärdensprachdolmetscher:innen das #GNTM-Finale für schwerhörige und gehörlose Zuschauer:innen live. Über den red button auf der Fernbedienung des Smart TVs oder den Onlinestream der Finalshow können Fans die Live-Übersetzung sehen. Darüber hinaus wird das Finale wie schon seit mehreren Jahren live untertitelt (Videotext-Seite 149). Für blinde und sehbehinderte Fans gibt es eine Audiodeskription. Alle Informationen und Links zur Barrierefreiheit im #GNTM-Finale finden Fans unter www.gntm.de/barrierefrei. "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - das Live-Finale am Donnerstag, 27. Mai 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn Ausführliche Interviews mit den Finalistinnen, weitere Informationen und Bildmaterial zur Show finden Sie auf unserer Presseseite presse.prosieben.de/GNTM2021 und auf GNTM.de * Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 25.05.2021 Pressekontakt: Tina Land, Antonia Kreitner Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1172 email: tina.land@seven.one, antonia.kreitner@seven.one Photo Production & Editing Susanne Karl-Metzger phone: +49 (0) 89 95 07 - 1173 email: susanne.karl@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell