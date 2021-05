ProSieben

Die #GNTM-Finalistinnen 2021: Alex, Dascha, Romina und Soulin sind Heidi Klums fantastische Vier

Das sind Heidi Klums #GNTM-Finalistinnen: Heidi Klum über Alex, 23 Jahre aus Köln "Alex ist mir von Sekunde eins an aufgefallen - aber nicht, weil sie besonders laut oder quirlig ist, sondern weil sie eine ganz besondere Ruhe und sehr viel Selbstsicherheit ausstrahlt. Ihr gelingt der Spagat zwischen High Fashion und Kommerz perfekt und dabei kann man die Freude und das Feuer für diesen Job an ihrem Augenaufschlag sehen. Alex steht für Diversity und das, ohne das 'Anderssein' hervorzuheben, sondern mehr durch das Normalisieren. Ich finde, dass Alex jetzt schon ein tolles Vorbild für viele Menschen ist." Heidi Klum über Dascha, 21 Jahre aus Solingen "Es ist kein Geheimnis - ich habe mir schon so lange ein Model mit starken Kurven gewünscht, das mit Selbstbewusstsein zu mir kommt, ohne dass ich es erst mit aller Kraft aus ihr herauskitzeln muss. Dascha kommt wirklich immer mit einem riesigen Lächeln ans Set und hat so viel Spaß an diesem Job, dass sie alle um sich herum mit ihrer Freude ansteckt. Man merkt ihr einfach immer an, dass sie in diesem Moment nirgendwo lieber wäre, als vor der Kamera." Heidi Klum über Romina, 21 Jahre aus Köln "Mit 1,68 Metern ist Romina das kleinste Model, das ich jemals mit ins Finale genommen habe. Sie ist klein und kommt bewaffnet mit ihrer liebevollen Art, ihrem durchtrainierten Körper und ihrem verführerischen Schmollmund. Aber Romina hat die Zuschauer und mich nicht nur alleine mit ihrer Art verzaubert, sondern vor allem auch mit ihrem Talent zum Modeln." Heidi Klum über Soulin, 20 Jahre aus Hamburg "Soulin hat eine extrem starke Persönlichkeit. Sie ist ein Mädchen, das keine Angst hat, ihre Meinung zu sagen und in Kauf nimmt, damit auch mal anzuecken. Sie hat sich von nichts und niemandem abhalten lassen, alles für ihren Traum zu geben und das finde ich sehr beeindruckend. Ich liebe ihren einzigartigen Walk, ihre Posen und ihren außergewöhnlichen Look. Sie fällt auf, sticht aus der Masse heraus und ich bin mir sicher, dass sie damit in Zukunft sehr weit kommen wird." "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - das Live-Finale am Donnerstag, 27. Mai 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

