ProSieben

Jeannine Michaelsen moderiert die "ABOUT YOU Awards 2021" auf ProSieben: Joko Winterscheidt, Bill Kaulitz, Riccardo Simonetti, Tim Mälzer, Stefanie Giesinger und Marcus Butler vergeben die Preise

Unterföhring (ots)

Sie begeistern und inspirieren ihre Fans auf Social Media. Gleichzeitig nutzen sie ihre Reichweite für den guten Zweck, um Großes zu bewegen. Zum dritten Mal überträgt ProSieben live die "ABOUT YOU Awards". In der größten Influencer-Award-Show Deutschlands werden 2021 die authentischsten und wichtigsten Digital Creators im deutschsprachigen Raum in den folgenden sieben Kategorien ausgezeichnet: Style, Business, Empowerment, Digital Art, Sports, Special Award und Idol of the Year. Überreicht werden die Preise von Joko Winterscheidt, Bill Kaulitz, Riccardo Simonetti, Tim Mälzer, Stefanie Giesinger und Marcus Butler.

VIP Gäste bei den "ABOUT YOU Awards": Lena Gercke und Zoe Wees

Moderatorin Jeannine Michaelsen schaltet aus ihrem Hauptstudio in Köln live zu insgesamt fünf Locations unter anderem nach Berlin, Hamburg, München und Leipzig, wo die Preise in kleinem Kreis an die Nominierten vergeben werden. Außerdem im Studio als VIP-Gäste mit dabei: Moderatorin, Model und Unternehmerin Lena Gercke und Sängerin Zoe Wees

Das Online-Voting wurde am 6. Mai gestartet endet kurz vor der Ankündigung der Gewinner während der Show am 20. Mai.

