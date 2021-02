ProSieben

"Die Alm" kehrt zurück: ProSieben lädt Promis zum Urlaub auf dem Bauernhof ein

ProSieben bereitet sich auf einen neuen Almauftrieb vor: "Die Alm - Promischweiß und Edelweiß" kehrt 2021 zurück. Noch in diesem Jahr lädt ProSieben zahlreiche Prominente auf die neue Reality-Weide ein. Zwischen Schafen, Kühen und jeder Menge Weidengeflüster tauschen die Promis ihr Glamour-Leben gegen den Alm-Alltag ein - mit allem Mist, der dazu gehört.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "In diesem Jahr macht ProSieben mit einer Neuauflage von 'Die Alm' allen Freunden des Reality-Fernsehens ein wundervolles Geschenk. Der Klassiker kehrt mit vielen Überraschungen und einer neuen Programmierung zurück. Ich bin schon sehr gespannt, welche Promis sich auf dieses einmalige Abenteuer einlassen werden. Denn auf der Alm gilt: Vieh love to entertain you."

Wer es nicht mehr abwarten kann: Best-of-Clips und Muh-Proben aus der Vergangenheit von "Die Alm" gibt es unter ProSieben.de/DieAlm zu sehen.

Produziert wird "Die Alm" von der Redseven Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben.

"Die Alm - Promischweiß und Edelweiß" - 2021 auf ProSieben und auf Joyn

