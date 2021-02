ProSieben

Weltmeisterlich. "The Masked Singer" gewinnt den Dienstagabend

Schwimm-Legende Franziska van Almsick schlüpft aus dem Einhorn

Auf Erfolg programmiert. "The Masked Singer" begeistert am Dienstagabend mit einem hervorragenden Marktanteil von 26,1 Prozent (Z.14-49 J.). Die Nettoreichweite steigt auf 7,34 Millionen Zuschauer:innen. Mit sehr guten 14,6 Prozent Marktanteil dominiert ProSieben damit den Dienstag (Z. 14-49 J.).

Das Magazin "red." mit Annemarie Carpendale punktet nach "The Masked Singer" mit einem sehr guten Marktanteil von 18,0 Prozent. "Late Night Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf überzeugt mit einem starken Wert von 12,1 Prozent Marktanteil (Z.14-49 J.)

Weltmeisterliches Einhorn

Für das Einhorn reichen die Zuschauerstimmen in der ProSieben-App diesmal nicht. Umso größer die Überraschung bei Ruth Moschner und Gast Smudo im Rateteam, als Schwimm-Legende Franziska van Almsick aus der märchenhaften Maske schlüpft. Sänger Rea Garvey tippte bereits seit der ersten Folge auf die mehrfache Schwimm-Weltmeisterin. "Ich bin vom Typ nicht so eine Entertainerin, aber unter der Maske fällt es einem leichter, aus sich herauszukommen. Es war echt aufregend! Zwischendurch habe ich gedacht: Warum tue ich mir das an?" gesteht Franziska van Almsick. "Es hat sich gelohnt! Ich glaube, ich habe Mut mitgenommen. Ab einem gewissen Alter macht man ja am liebsten die Dinge, von denen man weiß, dass man sie gut kann. Und sich dann noch mal so einer Herausforderung zu stellen und etwas komplett anderes zu machen: Davon nehme ich mir jetzt ein bisschen was mit."

Welche Stars verbergen sich unter den Masken?

In der dritten großen Liveshow von "The Masked Singer" am Dienstag, 2. März 2021, setzt ProSieben den Rätselspaß mit acht Masken fort: Wer ist der Monstronaut? Der Stier? Das Quokka? Die Schildkröte? Der Dinosaurier? Der Leopard? Das Küken? Der Flamingo?

"The Masked Singer" - die vierte Staffel dienstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Live-Show verpasst?

Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle "The Masked Singer"-Ausgabe direkt einen Tag nach der Live-Ausstrahlung, mittwochs, um 20:15 Uhr. Online sind die jeweiligen Folgen auf Joyn abrufbar. Alle Highlights aus den Shows und exklusive Indizien finden die Fans auf http://themaskedsinger.de

Ausführliche Infos zur Show und Bilder zum Download auf der "The Masked Singer"-Presseseite http://presse.prosieben.de/themaskedsinger

Hashtag zur Show: #MaskedSinger

