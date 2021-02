ProSieben

Fantastische Verstärkung für "The Masked Singer": Bringt Smudo mehr Licht ins große Rätsel?

Unterföhring

Er wurde bereits unter dem Astronauten und dem Kudu vermutet - jetzt betritt er zum ersten Mal die große #MaskedSinger"-Bühne: Hip-Hop-Urgestein, Wort-Akrobat und Beat-Experte Smudo verstärkt das Rateteam als Gast in der zweiten Ausgabe von "The Masked Singer" am Dienstag, 23. Februar, um 20:15 Uhr live auf ProSieben. Kann der Sänger der Fantastischen Vier im Rateteam mit Ruth Moschner und Rea Garvey neue Impulse setzen und mehr Licht in Deutschlands größtes TV-Rätsel bringen?

Smudo: "Ich bin ein bisschen aufgeregt und noch nicht sicher, ob ich in der Lage bin, tatsächlich herauszufinden, wer hinter den Masken steckt. Aber ich habe mich natürlich vorbereitet, die erste Show gesehen, schon ein paar Theorien entwickelt und weiß, was Phase ist. Und ich freue mich nicht nur auf das Spiel, sondern auch auf die Reise nach Köln und meinen alten Kumpel Matthias Opdenhövel wieder zu treffen - der inzwischen auch ein bisschen weniger Haare hat, so wie ich (lacht)."

So viele Fragezeichen wie noch nie

"Es macht mich wahnsinnig", ruft Ruth Moschner. "Er oder sie?", fragt Carolin Kebekus. "Ich bin echt im Labyrinth", gesteht Rea Garvey. Nicht viel besser ergeht es den Zuschauern: "Letzte Staffel hatte ich Lombardi und Leandros ab Sekunde 1. Diesmal bin ich bei keinem wirklich safe..." (@Halbtonschritt), "Ich bin so verwirrt, verwirrter geht schon nicht mehr" (@Pulloverschwein), schreiben etwa User auf Twitter. Noch nie gab es bei "The Masked Singer" so wenige klare Vermutungen und so viele offene Fragen nach Show eins:

- Wer trampelt als DINOSAURIER durch die Show? Könnte es Dr. Alban (Carolin Kebekus) sein? Oder Max Giesinger (Rea Garvey)? Oder Luke Mockridge, wie in der ProSieben-App vermutet wird? - Wer schwingt als EINHORN seinen Sternenstab? Die Bandbreite bei den Tipps reicht von Lena Gercke, über Nora Tschirner, Jenny Elvers und Sophia Thomalla bis Franziska van Almsick. - Wer verwirrt als FLAMINGO ? Die größte Frage ist noch unbeantwortet: Frau oder Mann? Einige der Vermutungen in der ProSieben-App: Conchita Wurst, Olivia Jones, Isabel Varell und Bill Kaulitz. - Wer hüpft im KÜKEN über die Bühne? Die Rate-Community tippt auf Enissa Amani oder Martina Hill. Vielleicht aber auch Cheyenne Ochsenknecht (Ruth Moschner) oder Anke Engelke (Rea Garvey)? - Wer singt wie Tina Turner im LEOPARDEN ? Fährt Sarah Connor (Ruth Moschner) die gesanglichen Krallen aus? Ist es Juliette Schoppmann, Ivy Quainoo oder Judith Williams (Rate-Community)? Oder doch "wer von den No Angels" wie Carolin Kebekus vermutet? - Wer spaziert als MONSTRONAUT ständig durch den Hintergrund? Der Name Thore Schölermann fällt sowohl im Rateteam (Rea Garvey) als auch in der ProSieben-App. Noch davor rangiert Joko Winterscheidt. Carolin Kebekus kann sich Tim Mälzer unter der Maske vorstellen. - Wer lässt als QUOKKA die Platten auf dem Teller tanzen? Steckt tatsächlich Thomas Gottschalk (App-Ratespiel) unter der Maske? Oder liegt das Rateteam mit Hans Sigl (Ruth Moschner) oder DJ Ötzi (Carolin Kebekus) näher dran? - Wer öffnet als SCHILDKRÖTE sein Logbuch? Verbirgt sich etwa Reinhold Beckmann (Rea Garvey) oder Florian Silbereisen (Ruth Moschner) unter der Maske? "Faultier" Tom Beck tippt im #MaskedSinger-Podcast auf Jan Josef Liefers. - Wer läuft als STIER mit seinen Cheerleaderinnen ins Studio ein? Er wirkt stark wie Henning Baum (Ruth Moschner). Tritt sportlich auf wie Lukas Podolski (Carolin Kebekus). Und ist Football-Spieler, was zu NFL-Kommentator Carsten Spengemann (Rea Garvey) passen würde. Ist das Rateteam auf der richtigen Fährte?

Matthias Opdenhövel moderiert die ProSieben-Erfolgs-Show. Produziert wird "The Masked Singer" von Endemol Shine Germany live aus Köln.

Miträtseln, mitreden, mitentscheiden: Bei "The Masked Singer" geben die Fans über die ProSieben-App den Ton an. Dort können sie jederzeit fleißig miträtseln, wen sie hinter den jeweiligen Kostümen vermuten und während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben. In der App finden Zuschauer:innen außerdem exklusive Hinweise auf die Identitäten der Stars und alle Highlights aus den Shows. Über die Kommentarfunktion können Sie mit den anderen Usern der #MaskedSinger-Community ihre heißesten Tipps austauschen.

TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet zu allen sechs Live-Shows von "The Masked Singer" Live-Gehörlosenuntertitel (Videotext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD.

"The Masked Singer" - immer dienstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Mehr Infos zur Show und den Masken sowie Fotos zum Download auf der Presseseite und in der Online-Welt.

Hashtag zur Show: #MaskedSinger

