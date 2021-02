ProSieben

Fantastisch. #GNTM brilliert am Donnerstag und macht ProSieben zum Marktführer

Unterföhring

Herausragend. "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" gewinnt zum vierten Mal in Folge die Prime Time am Donnerstag und macht ProSieben zum deutlichen Marktführer. Fantastische 19,2 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer sehen, wie Heidi Klums Models vor Starfotografin Ellen von Unwerth ein Shooting auf Rollschuhen und mit mehreren Hunden an der Leine meistern. ProSieben ist mit einem starken Tagesmarktanteil von 12,5 Prozent (Z. 14-49 J.) klarer Marktführer am Donnerstag. Folge verpasst? #GNTM auf ProSieben verpasst? Es gibt viele Wege, das zu ändern. sixx zeigt jede Folge "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Außerdem kann man sich auf GNTM.de alle Folgen im Anschluss an die TV-Ausstrahlung ansehen. Und auch auf Joyn gibt es jede Folge nach der Ausstrahlung in der Mediathek. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite presse.prosieben.de/GNTM2021 und auf GNTM.de "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 26.02.2021 (vorläufig gewichtet) Pressekontakt: Tina Land, Antonia Kreitner Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1172 email: tina.land@seven.one, antonia.kreitner@seven.one Photo Production & Editing Susanne Karl-Metzger phone: +49 (0) 89 95 07 - 1173 email: susanne.karl@seven.one

