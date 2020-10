ProSieben

Bestwert für "The Voice of Germany" // ProSieben klarer Marktführer am Donnerstag

30. Oktober 2020. "The Voice of Germany" gibt am Donnerstag den Ton an und erreicht einen Staffelbestwert: Mit sehr guten 20,4 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) dominiert die siebte Folge von Staffel 10 auf ProSieben die Prime Time. Insgesamt verfolgen 7,22 Millionen Zuschauer (Netto-Reichweite ab 3 J.) die siebte Blind Audition der Jubiläumsstaffel. ProSieben ist mit hervorragenden 13,3 Prozent mit weitem Vorsprung Tagesmarktführer (14-49 Jahre) am Donnerstag. Mit sehr guten Werten punkten auch "taff" (17,3 Prozent MA), "NEWSTIME" (15,3 Prozent MA) "Galileo" (14,3 Prozent MA) und die beiden "ProSieben Spezials" (15,5 Prozent MA um 17 Uhr und 12,8 Prozent MA um 19 Uhr).

Folge verpasst? "The Voice of Germany" ist jederzeit auch auf Joyn abrufbar. "The Voice of Germany" donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1 sowie auf Joyn, jeweils um 20:15 Uhr.

Weitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2020

Hashtag zur Show: #TVOG

