Entertainment at its Best: ProSieben feiert den zweiten MARVEL DAY am 6. Dezember mit der Free-TV-Premiere von "Black Panther"

Unterföhring (ots)

27. Oktober 2020. Nach dem Erfolg des ersten MARVEL DAY im Dezember 2019 (Tagesmarktführer mit 12,8 Prozent) schenkt ProSieben seinen Zuschauern auch in diesem Jahr einen ganzen Tag voller preisgekrönter Action-Helden aus dem MARVEL Universum: Von "Doctor Strange" über "Guardians of the Galaxy Vol.2" bis hin zu "Thor: Tag der Entscheidung" ist für jeden MARVEL Fan etwas dabei. Das große Highlight der Sonderprogrammierung am 6. Dezember ist die Free-TV-Premiere von "Black Panther" um 20:15 Uhr. Der mehrfach ausgezeichnete Film ist auf Platz vier der umsatzstärksten Filme aller Zeiten. Im August 2020 verstarb Hauptdarsteller Chadwick Boseman viel zu früh und machte die Rolle des Titelhelden und stolzen Herrschers von Wakanda unsterblich. Wie schon im letzten Jahr wird auch der zweite MARVEL DAY zwischen den Spielfilm-Highlights von MARVEL Shorts mit Captain America, Doctor Strange & Loki, Guardians of the Galaxy und Thor Ragnarok geschmückt.

Der MARVEL DAY am 6. Dezember 2020 im Überblick:

8:05 Uhr: "X-Men 2"

10:18 Uhr: "Marvel Short: Captain America"

10:20 Uhr: "Captain America: The First Avenger"

12:28 Uhr: "Marvel Short: Doctor Strange & Loki"

12:30 Uhr: "Doctor Strange"

14:38 Uhr: "Marvel Short: Guardians of the Galaxy"

14:40 Uhr: "Guardians of the Galaxy Vol. 2"

17:34 Uhr: "Marvel Short: Thor Ragnarok"

17:35 Uhr: "Thor: Tag der Entscheidung"

20:15 Uhr: "Black Panther"

23:00 Uhr: "The First Avenger: Civil War"

