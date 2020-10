ProSieben

Der Dienstag wird sortiert. ProSieben zeigt die neue Rateshow "Die Show mit dem Sortieren" ab Dienstag, 1. Dezember 2020

Sortieren Sie die folgenden Städte gemessen an ihrer Fläche von groß nach klein: Dortmund, Berlin, Augsburg, Paris und London. So viel sei verraten: Das richtige Ergebnis des Rankings überrascht. Sehr. Und wird am Ende dieser Pressemitteilung aufgelöst.

ProSieben sortiert den Dienstag im Dezember neu und sorgt ab dem 1. Dezember zur besten Sendezeit für Aha-Momente. In der neuen Rateshow "Die Show mit dem Sortieren" mit Moderatorin Jeannine Michaelsen treten zwei prominente Teams gegeneinander an. In acht Spielrunden sortieren sie originelle Fakten und skurrile Umfrageergebnisse Schritt für Schritt in die richtige Reihenfolge. Größer oder kleiner? Mehr oder weniger? Früher oder später? Das Promi-Team, das in acht Spielrunden und einem Finale die meisten Punkte sammelt, entscheidet die Show für sich.

Diese Prominenten sortieren im Dezember auf ProSieben:

Verona Pooth, Olivia Jones, Sarah Lombardi, Collien Ulmen-Fernandes, Wayne Carpendale, Bülent Ceylan, Mario Basler, Ruth Moschner, Simon Pearce, Ariane Alter, Jasmin Schwiers, Jan van Weyde, Axel Stein, Panagiota Petridou, Özcan Cosar, Pierre M. Krause

Und so sind die Städte richtig sortiert: London ist größer als Berlin, als Dortmund, als Augsburg. Und ja: Paris hat von diesen Städten die kleinste Fläche. Hätten Sie es gewusst?

Entwickelt und produziert wird "Die Show mit dem Sortieren" von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios GmbH.

"Die Show mit dem Sortieren" - vier Folgen ab 1. Dezember 2020, dienstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #DSMDS

