Doppelt Erfolgreich: ProSieben ist Tagesmarktsieger am Dienstag und gewinnt "Joko & Klaas gegen ProSieben"

30. September 2020. We love to win. Sieg Nummer 1: Mit 11,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ist ProSieben der stärkste Sender am Dienstag. 15,4 Prozent (14-49 J.) sehen am Dienstagabend "Joko & Klaas gegen ProSieben". 4,5 Millionen Zuschauer (Netto-Reichweite ab 3 J.) schauen zu, wie sich die beiden Entertainer in sechs Spielrunden drei Vorteile für das große Finale erspielen. Sieg Nummer 2: Nachdem Joko und Klaas sich zwei Mal in Folge gegen ihren Sender durchsetzen konnten, trägt am Dienstagabend die rote Sieben den Sieg davon. Zur Strafe wird ein 110 Quadratmeter großes Plakat mit den beiden Entertainern an die ProSieben Sendezentrale gehängt. Der Clou? Die beiden Herausforderer sind in ihrer unvorteilhaftesten Weise zu sehen - mit "umgekehrtem" Photoshop zusätzlich richtig unschön unbearbeitet.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" - immer dienstags, um 20:15 Uhr, "Joko & Klaas LIVE" - nach einem Sieg immer mittwochs, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 30.09.2020 (vorläufig gewichtet)

