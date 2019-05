ProSieben

21,3 Prozent Marktanteil für das #GNTM-Finale 2019: Simone gewinnt, ProSieben begeistert

Sie hat für ihren großen Traum gekämpft und sie hat gewonnen: Simone (21) ist "Germanys next Topmodel" 2019. Heidi Klum kürt die junge Frau aus Stade am Donnerstagabend zur Siegerin. Die Final-Show der 14. Staffel begeistert überragende 21,3 Prozent der 14 bis 49-jährigen Zuschauer. Mit einem fantastischen Staffelschnitt von 18,1 Prozent Marktanteil feiert ProSieben die beste Staffel seit sieben Jahren. Die strahlende Gewinnerin Simone: "Ich kann es noch gar nicht wirklich realisieren und bin total geflasht. In den letzten 15 Wochen habe ich alles dafür getan, mir fehlen die Worte. Ich bin so vielen Menschen aus tiefstem Herzen dankbar, die mich auf diesem Weg unterstützt haben - und vor allem Heidi."

Nach dem "Girl Power-Walk", bei dem die Finalistinnen mit ihren persönlichen Statements auf ihren opulenten Kleidern über den Laufsteg gingen, fiel die erste Entscheidung. Cäcilia (19, Freiburg im Breisgau) wurde Dritte. Sayana (20, Grevenbroich bei Düsseldorf), die mit Simone und übergroßen Schmetterlingsflügeln durch die Halle schritt, belegte am Ende den zweiten Platz.

Das Magazin red. glänzt direkt im Anschluss mit 16,5 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.). ProSieben wird so mit herausragenden 14,1 Prozent Marktanteil klarer Marktführer am Donnerstag.

Aktuelle Infos rund um #GNTM finden Sie immer auf der Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2019

