ProSieben feiert die beste #GNTM-Staffel seit sieben Jahren // Die wichtigsten Fakten zum #GNTM-Finale 2019

Channing Tatum kommt. Die Jonas Brothers, Ellie Goulding und Tokio Hotel singen. Und am Ende ziert Simone (21, Stade), Sayana (20, Grevenbroich bei Düsseldorf) oder Cäcilia (19, Freiburg im Breisgau) das Cover des High-Fashion-Magazins Harper's Bazaar. Mit einem rauschenden Finale krönen ProSieben und Heidi Klum am Donnerstag, 23. Mai, live aus Düsseldorf, die aktuelle Rekordstaffel von #GNTM - die erfolgreichste seit sieben Jahren.

1) Die Finalistinnen: Drei Engel für Heidi

Simone, Sayana und Cäcilia stehen im Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum". Dort müssen sie in extravaganten Walks, opulenten Kleidern und in einem spektakulären Live-Shooting mit Fotograf Kristian Schuller zeigen, was sie gelernt haben. Die Gewinnerin erscheint auf der Harper's Bazaar, bekommt einen Vertrag mit der Agentur ONEeins fab und eine Siegerprämie von 100.000 EUR. Außerdem wird die Siegerin das neue Testimonial für die MICHALSKY Parfums.

2) Heidi Klums Gäste: Stars, Stars, Stars

Topmodel Tyra Banks, Moderator Thomas Gottschalk, US-Schauspieler Channing Tatum und seine "Magic Mike"-Tänzer, die US-Pop-Rock-Band Jonas Brothers, die britische Singer-Songwriterin Ellie Goulding und die deutsche Band Tokio Hotel sind zu Gast in der großen Final-Show. Für das große Show-Opening wirbeln 50 Akrobaten aus dem Cirque du Soleil-Musical "Paramour" über die Bühne.

3) Top-Quoten: Die beste Staffel seit sieben Jahren

Die 14. Staffel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" ist mit einem Schnitt von 17,9 Prozent Marktanteil (Folgen 1-15, 14-49 J.) die erfolgreichste Staffel seit sieben Jahren*. ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: ",Germany's next Topmodel' gehört zweifellos zu den stärksten TV-Marken im deutschen Fernsehen. Eine erfolgreiche Marke im TV und auf digitaler Ebene noch erfolgreicher zu machen, ist eine große kreative Leistung. Mein Dank geht besonders an Heidi Klum, die mit Leidenschaft an ihrer Show arbeitet. Darüber hinaus bedanke ich mich bei unseren Redaktions- und Produktionsteams, die #GNTM Jahr für Jahr neu erfinden." GNTM wird von der RedSeven Entertainment GmbH produziert und ist ein Lizenzformat der CBS-Studios.

4) Digitale Rekorde: Mehr als 149 Millionen Videoviews

Die digitale Erlebniswelt von #GNTM erzielt mehr als sagenhafte 149 Millionen Videoviews auf allen digitalen ProSieben-Plattformen. Im Vergleich zum Vorjahr konnten sich die Videoviews um starke zehn Prozent steigern. Besonders beliebt sind die digitalen Eigenproduktionen. Rekord: Der #GNTM-Instagram-Account hat aktuell 826.000 Follower und ist damit der stärkste Instagram-Account aller Sender und Formate in Deutschland.

5) Live auf sixx: Das offizielle Warm-Up zum Finale

sixx geht live: Ab 18:15 Uhr bis zum Startschuss der großen #GNTM-Finalshow auf ProSieben können sich die Topmodel-Fans mit Bühnen-Talks, Highlight-Beiträgen aus der 14. Staffel #GNTM, exklusiven Sneak Peeks aus dem ISS Dome auf den glamourösesten Topmodel-Abend des Jahres einstimmen. Präsentiert wird "Germany's next Topmodel - Der Countdown" von Melissa Khalaj.

6) Premiere: Live-Kommentar für blinde und sehbehinderte Fans

Zum ersten Mal wird das "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum"-Finale für blinde und sehbehinderte Fans live kommentiert. Damit kommt ProSieben der Aufforderung des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes nach, Audiodeskription (Bildbeschreibung) für das Programm anzubieten. Alle Informationen und Links finden Fans auf der neuen Internetseite: www.prosieben.de/AD. Die beiden professionellen Live-Audio-Beschreiberinnen Linda Stark und Alexandra Kloiber sprechen die Audiodeskription im Wechsel. Selbstverständlich wird das Finale - wie schon seit mehreren Jahren - für hörgeschädigte Fans live untertitelt.

Aktuelle Infos rund um #GNTM finden Sie auf der Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2019

* Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 22.05.2019

"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - Das Live-Finale, am Donnerstag, 23. Mai, um 20:15 Uhr auf ProSieben

