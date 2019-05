ProSieben

Möge der Bessere gewinnen - also wir! ProSieben ist bereit für "Joko & Klaas gegen ProSieben" - ab 28. Mai immer dienstags, 20:15 Uhr

Unterföhring (ots)

ProSieben nimmt die Herausforderung von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf an und hat für die neue Showreihe "Joko & Klaas gegen ProSieben" (ab 28. Mai, vier Folgen, immer dienstags, um 20:15 Uhr) die besten Unterstützer an seiner Seite: Aiman Abdallah, Elton, Thomas Hayo, Viviane Geppert, Christian Düren, Rebecca Mir, Annemarie Carpendale, Stefan Gödde, Thore Schölermann, Lena Gercke, Funda Vanroy, Elmar Paulke, Janin Ullmann, Palina Rojinski, Kevin Kurányi, David Odonkor, Thorsten Legat, Mario Basler, Sarah Connor, Alexander Klaws, Lena Meyer-Landrut, Joey Kelly, Jochen Schweizer, Yvonne Catterfeld, Jochen Schropp, Hugo Egon Balder, Wigald Boning, Simon Gosejohann, Patrick Esume, Evil Jared Hasselhoff, Teddy Teclebrhan, Darts-Profi Martin Schindler, Raab-Bezwinger Deaon Maxwell (bescherte Stefan Raab mit 61:17 Punkten die höchste "Schlag den Raab"-Niederlage) und die ProSieben-Zuschauerkandidaten Bengt und Jan. Möge der Bessere gewinnen - also wir!

Joko & Klaas spielen erstmals zusammen als Team, um ihren bislang mächtigsten Gegner zu besiegen: ihren Arbeitgeber. ProSieben stellt die Arena und entscheidet in der neuen Prime-Time-Show am Dienstagabend über Spiele, Regeln und Gegner. Steven Gätjen führt als Moderator durch den Wettkampfabend.

Triumphieren Joko & Klaas nach sieben Spielrunden über ProSieben, überlässt ihnen ihr Sender am Mittwoch nach der Show einen 15-minütigen Live-Sendeplatz. Den Inhalt der Live-Sendung dürfen Joko & Klaas frei bestimmen. Siegt ProSieben am Ende einer Show, müssen sich Joko & Klaas uneingeschränkt in den Dienst ihres Senders stellen. Wir wünschen viel Glück - also uns!

Der neue Dienstag: "Joko & Klaas gegen ProSieben" um 20:15 Uhr und im Anschluss die neue Comedy-Show "1:30" mit Teddy Teclebrhan um 22:50 Uhr - ab 28. Mai auf ProSieben

Hashtag zur Show: #JKvsP7

