#GNTM 2019: Das sind die Finalistinnen

Sie haben 15 Wochen vor den Kameras gestrahlt, sie haben bei den herausfordernden Walks überrascht, sie haben sich für die Shootings überwunden und für ihren großen Traum gekämpft. Jetzt stehen Simone (21, Stade), Sayana (20, Grevenbroich bei Düsseldorf) und Cäcilia (19, Freiburg im Breisgau) im Live-Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum". Cäcilia kann ihr Glück kaum fassen: "Ich kann es nicht glauben, ich bin im Finale! Jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt muss ich gewinnen." Sayana schreit ihr Freude laut heraus und Simone lässt sich von ihrer überglücklichen Mama in den Arm nehmen. Vanessa, die vierte Kandidatin, die von Heidi Klum ins Finale eingeladen wurde, hat sich kurzfristig dazu entschieden, nicht anzutreten.

Vanessa: "Ich muss leider mitteilen, dass ich aus persönlichen Gründen nicht bei der Finalshow antreten werde. Es ist noch zu früh, um über die Gründe zu sprechen, aber keine Sorge, mir geht's wunderbar. Ich hoffe einfach, dass es von allen Seiten respektiert wird. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Zeit bei 'Germany's next Topmodel'. Auf dieser Reise habe ich unendlich viele Erfahrungen sammeln können. Das werde ich alles nie vergessen und ich bin sehr dankbar dafür. Ich drücke natürlich allen Mädels im Finale die Daumen. Für mich sind sie alle Gewinnerinnen. Sie sind genauso wie ich auch durch diese komplette Zeit gegangen und ich hoffe einfach, sie haben einen unvergesslichen Abend und ganz viel Spaß. Ich bin sehr gespannt, wen du auswählen wirst, Heidi. Vielen Dank für alles! Ich habe euch alle ganz doll lieb."

Heidi Klum: "Natürlich ist es sehr schade, dass Vanessa nicht mit dabei ist, denn sie hatte wirklich große Chancen #GNTM werden zu können, aber sie hat ihre Gründe und diese respektiere ich. Vanessa ist eine ganz starke und selbstbewusste tolle junge Frau und auch ein richtig gutes Model. Ich wünsche ihr viel Glück und Erfolg mit allem was sie erreichen möchte in ihrem Leben. Ich werde sie im Finale vermissen."

Das sind die #GNTM-Finalistinnen:

Cäcilia, 19 Jahre aus Freiburg im Breisgau: Nachdem Cäcilia im letzten Jahr den Bundesfreiwilligendienst absolvierte, startete sie bei #GNTM durch. Sie beschreibt sich als taffe und selbstbewusste junge Frau, die sich voll und ganz auf ihre Modelkarriere konzentrieren möchte. Dafür trainiert sie auch gerne im Fitnessstudio. Cäcilia: "Ich gebe seit Tag eins so viel - ich habe hart an mir gearbeitet. Mit viel Fleiß und Disziplin kann man alles schaffen! Bei #GNTM habe ich viel über mich selber gelernt. Ich möchte 'Germany's next Topmodel' werden und zeitgleich junge Mädchen dazu inspirieren, an sich zu glauben und an ihren Träumen festzuhalten." Heidi Klum: "Vor 15 Wochen habe ich noch nicht daran geglaubt, dass Cäcilia im Finale stehen wird. Ihr Look hat mir von Anfang an gefallen aber sie stach von ihrer Performance als Model nicht besonders hervor. Aber irgendwann hat sie den Schalter umgelegt und ist vom schüchternen Mädchen zur selbstbewussten Frau und Model geworden."

Sayana, 20 Jahre aus Grevenbroich bei Düsseldorf: Sayana liebt es zu modeln, zu schauspielern und zu tanzen. Die 20-Jährige beschreibt sich als hilfsbereit, kooperativ und kommunikativ. Sayana: "Ich würde mich riesig freuen, wenn ich 'Germany's next Topmodel' werden dürfte - immerhin bin ich deshalb hier angetreten. Als Gewinnerin hat man eine sehr große Verantwortung und auch ein sehr großes Publikum. Dadurch fühle ich mich noch angeregter, diesen Titel zu ergattern. Es liegt in unserer Hand, den jungen Menschen Gutes zu lehren, ihnen die Augen zu öffnen und zu zeigen, wie viel jeder Einzelne von ihnen bewirken kann. Daher sage ich: Ich bin eine starke Frau und möchte alle anderen Frauen und Menschen dazu motivieren, sich den Herausforderungen zu stellen und ihre Träume zu verwirklichen!" Heidi Klum: "Schon von der ersten Sekunde an habe ich mich in Sayanas Look verliebt. Und später auch in sie als Mensch. Sie ist bildhübsch, ehrgeizig und hat einen Look den wir bei #GNTM noch nie hatten."

Simone, 21 Jahre aus Stade: Bei #GNTM bekam Simone fünf Jobs und ist damit die Spitzenreiterin. Simone beherrscht drei Fremdsprachen und studiert internationales Grundschullehramt. Sie beschreibt sich als bescheiden, offen, emotional, herzlich und selbstkritisch. Simone: "Bei #GNTM habe ich jeden Tag immer 1000% gegeben und versucht, mich selber zu übertreffen. Es ist wichtig, an sich zu glauben und alles für seine Träume zu geben. Ich möchte eine Inspiration für Mädchen und Jungs sein. Ich habe von meinem Leistungssport gelernt, dass es wichtig ist, sich den Aufgaben mit viel Fleiß, Ausdauer und Disziplin zu stellen. One Love - egal was für ein Gender, welche Religion, welcher Background: Akzeptiert jeden, wie er ist und lasst die Menschen ihre Träume leben." Heidi Klum: "Simone ist der Erfolg nicht in den Schoß gefallen. Sie musste sehr viel kämpfen: Gegen ihre vielen, vielen, vielen Ängste und gegen ihre nicht immer netten Konkurrentinnen. Simone hat eine gewisse Frische und Natürlichkeit die ich sehr mag."

"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - Das Live-Finale, am Donnerstag, 23. Mai 20:15 Uhr auf ProSieben

