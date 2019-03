ProSieben

Schlagerbarde macht den "Bachelor" platt! Lucas Cordalis gewinnt gegen Paul Janke

"Schlag den Star" überzeugt mit 14,4 Prozent Marktanteil

Spannend bis zum Schluss: Lucas Cordalis und Paul Janke liefern sich bei "Schlag den Star" ein ausgeglichenes Battle über fünfeinhalb Stunden. Im letzten Spiel macht der Schlagerbarde den "Bachelor" platt - und Lucas gewinnt das Duell. Sehr gute 14,4 Prozent der 14- bis 49-Jährigen verfolgen am Samstagabend das Kräftemessen der Alpha-Männer auf ProSieben. Der Sender erzielt einen guten Tagesmarktanteil von 10,3 Prozent.

"Das war echt knapp! Zwischendurch habe ich auch mal gezweifelt, ob ich das packe. Aber dann dachte ich: Jetzt zeigt sich, wer der Champion ist! Dass ich hier teilnehmen und gewinnen konnte, macht mich riesig stolz. Wenn man da nämlich vorne sitzt, ist man unglaublich aufgeregt und weiß: Man muss liefern! Und Paul habe ich nie unterschätzt, er ist wahnsinnig ehrgeizig und fit", sagte Lucas Cordalis im Anschluss an seinen Sieg.

"Es war ein toller Fight und auch ich hatte 15 Spiele Zeit, um zu gewinnen. Aber ich bin Sportler und klar hätte auch ich lieber gewonnen. Aber Lucas hat sich das auf jeden Fall verdient", urteilte Paul Janke.

"Dass Paul so eine ehrgeizige Wildsau ist, hätte ich nicht gedacht - für eine Blondine...", kommentierte Daniela Katzenberger, die den Sieg ihres Mannes live im Studio mitverfolgte. "Enttäuscht war ich nur, als er die männliche Ente nicht erkannt hat. Dabei gehen wir doch so oft mit unserer Tochter Enten füttern! Jetzt muss Lucas auf jeden Fall ein Haus bauen, denn dass er buddeln kann, hat er ja bewiesen!"

Lucas Cordalis vs. Paul Janke - das Spiele-Protokoll:

Spiel 1. Der Abend startet mit Schmackes: Wer schafft es im ersten Spiel "Runterhauen", den Gegner mit einem überdimensionalen Wattestäbchen vom Podest zu stoßen? Lucas gewinnt knapp und geht mit 1:0 in Führung.

Spiel 2. Am Pult heißt es "Entweder, oder?": Wer hat in den Wissensfragen die Nase vorn? Die Entscheidung ist wieder knapp. Lucas gewinnt. 3:0.

Spiel 3. Dusel-Alarm! Wer schafft bei drei Durchgängen die meisten Umdrehungen im "Laufrad"? Lucas gewinnt erneut. 6:0.

Spiel 4: Es geht an die frische Luft. Bei "Fieldgoal" muss das Football-Ei zwischen die Stangen geschossen werden. Fast-Fußball-Profi Paul Janke zeigt Ballgefühl und schießt sich zum Sieg. Er gewinnt sein erstes Spiel des Abends und verkürzt auf 6:4.

Spiel 5. Im Kult-Spiel "Blamieren oder kassieren" ist Grips gefragt. Lucas macht das Rennen. Er führt jetzt mit 11:4.

Spiel 6. Bei "Headis" liefern sich Lucas und Paul ein Kopfballduell an der Tischtennisplatte. Paul köpft sich zum Sieg und verkürzt auf 11:10.

Spiel 7. Shake it, baby! Beim "Hör-Duell" müssen die Dinge am Klang erkannt und richtig zugeordnet werden. Punktegleichstand für Lucas und Paul, doch der "Bachelor" ist schneller - und geht zum ersten Mal an diesem Abend in Führung: 17:11.

Spiel 8. Kampfkunst mit Karton-Karate: Wer schlägt sich bei "Karaton" zum Sieg? Paul macht auf Karate-Kid - und boxt sich zum Sieg. 25:11.

Spiel 9. Lasset die Kellen springen! Bei "Farben-Würfel" ist Fingerspitzengefühl gefragt, denn die vorgegebene Zielfarbe muss oben liegen. Paul gewinnt souverän. 34:11.

Spiel 10. Es geht wieder vor die Tür. "Autoball" steht auf dem Programm - und Lucas geht in die Vollen. Ein platter Reifen und zwei komplett ausgetauschte Wagen später holt er sich den Sieg und holt auf. 34:21 für Paul.

Spiel 11. Aufgepasst! Bei "Wer ist das" müssen Lucas und Paul prominente Menschen erkennen. Lucas hat den Durchblick und holt weiter auf. 34:32 für Paul.

Spiel 12. Gewusst wie! Bei "Schieben und werfen" muss der Ball in den beweglichen Korb versenkt werden. Ein schwieriges Unterfangen, denn lange Zeit trifft keiner der beiden. Am Ende verbucht Paul die meisten Treffer. Er führt jetzt 46:32.

Spiel 13. Ein Quiz für Geografie-Cracks! Wer kennt sich besser aus in der Welt und weiß bei "Wo liegt was" besser Bescheid? Lucas holt wieder auf. 46:45.

Spiel 14. Wer gräbt sich schneller durch den "Tunnel" und läutet als erster die Glocke? Lucas gibt alles und buddelt sich schneller ins Ziel. Er geht wieder in Führung: 59:46.

Spiel 15. Im Matchballspiel müssen Lucas und Paul ihre Steine auf der "Scheibe" platzieren. Bei wem die Steine von der Scheibe fallen, verliert. Am Ende hat Lucas das sicherere Händchen. Er bezwingt Paul Janke mit 74:46 Punkten und gewinnt 100.000 Euro.

