Der Tagesspiegel: Sicherheit auf der Gorch Fock: Bundesrechnungshof widerspricht Verteidigungsministerium

Der Bundesrechnungshof (BRH) sieht die Sicherheit des Personals auf der Gorch Fock - anders als das Bundesverteidigungsministerium (BMVg) - auch nach der Instandsetzung von 2012 gefährdet. Das geht aus einer entsprechenden Stellungnahme hervor, die dem "Tagesspiegel" (Freitagsausgabe) vorliegt. In dem Schreiben heißt es: "Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand können wir die Einschätzung des BMVg, dass nach Abschluss der Instandsetzung 2012 die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten nicht mehr beeinträchtigt war, nicht nachvollziehen. Die bisher am Schiff durchgeführten Instandsetzungsmaßnahmen bestätigen unsere Einschätzung, dass die Marine nicht davon ausgehen konnte, dass das Schiff bis zur Eindockung Anfang 2016 uneingeschränkt seetüchtig war." Zuvor hatte das Verteidigungsministerium in einer Stellungnahme des Ministeriums an den Bundestag zwar Fehler eingestanden, ging aber davon aus, dass "die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten nicht mehr beeinträchtigt war".

