Unterföhring (ots) - He's Fresh, so Fresh: Eko Fresh triumphiert im ersten Geschlechter-Duell bei "Schlag den Star" auf ProSieben - und hervorragende 14,4 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sehen am Samstagabend seinen Sieg über Pop-Sängerin Sarah Lombardi. Der Sender freut sich über einen sehr guten Tagesmarktanteil von 10,6 Prozent.

"Ich bin total glücklich, gewonnen zu haben. Am Pult war ich gut, weil ich auch für meinen Job immer informiert sein muss. Sarah war eine gute Gegnerin und auf jeden Fall fitter als ich. Ich habe gesehen, wo mein Defizit liegt: ganz klar in der Ausdauer", erklärt Eko Fresh nach seinem Sieg. "Es hat mega viel Spaß gemacht, aber natürlich bin ich auch enttäuscht. Gerade bei den Spielen, die so knapp entschieden wurden, habe ich mich geärgert. Die letzte Konzentration fehlte da, ich war dann einfach zu hibbelig. Trotzdem: Ich habe viel dazugelernt, hatte keine Angst vor dem Duell Mann gegen Frau und ich habe gekämpft bis zum bitteren Ende", sagt Sarah Lombardi.

Sarah Lombardi vs. Eko Fresh - das Spiele-Protokoll:

Spiel 1. "Schlitten fahren": Weihnachtszeit ist Schlittenzeit! Wer schafft es, seinen Schlitten am schnellsten über die Ziellinie zu bringen, ohne dabei den Boden zu berühren? Eko ruckelt sich als Erster in Ziel. 1:0 für Eko.

Spiel 2. Wer kennt sich bei "Wer ist das" besser aus? Eko macht das Rennen und geht mit 3:0 in Führung.

Spiel 3. Perfektes Spiel für Sänger: Beim "Song Battle" müssen Sarah und Eko Songs performen. Wer kommt beim TV-Publikum besser an? 55 Prozent der Zuschauer entscheiden sich für Eko. 6:0 für Eko!

Spiel 4: Raus auf den Schlammparcours! Wer schafft die schnellste Rundenzeit mit dem "Ziesel"? "Ich komme mir vor wie Super Mario", sagt Sarah - und macht Bella Figura im Regen: Die Sängerin gewinnt ihr erstes Spiel. 6:4 für Eko.

Spiel 5. Sarah Apanatschi Lombardi vs. Eko Winnetou Fresh: Wer wirft das "Tomahawk" und macht die meisten Punkte? Eko schwingt das Kriegsbeil gekonnter. 11:4 für Eko.

Spiel 6. Augen auf! Wer ist schneller beim "Wörter finden"? Eko hat ein Adlerauge und gewinnt klar gegen Sarah. 17:4 für den Rapper.

Spiel 7. Sportlich Schlagabtausch: Wer hat beim "Frisbee-Duell" die Nase vorn? "Ich habe in meinem Leben noch nie Frisbee gespielt", sagt Sarah. Und geht baden: Eko gewinnt - und führt nun mit 24:4.

Spiel 8. Bei "Rubik's Race" müssen Felder nach Farben verschoben werden. Wer hat beim Brettspiel den Durchblick? Eko gewinnt erneut. 32:4 für Eko.

Spiel 9. Zeit für das Kult-Spiel "Blamieren oder Kassieren": Eko Fresh weiß mehr und baut seine Führung aus: 41:4

Spiel 10. Schlitterpartie beim "Eis-Quadrathlon": Wer trifft die meisten Ziele auf dem Eis? Sarah verliert beim Dosenwurf wertvolle Zeit. Doch Eko braucht noch länger und verliert. Sarah holt auf. 41:14.

Spiel 11. Gaumenschmaus beim "Schmecken"! Wer erschmeckt die Zutaten? Eko Fresh erkennt die meisten Zutaten richtig. Er führt nun mit 52:14.

Spiel 12. Matchballspiel für Eko Fresh: Beim "Lattlschießen" gewinnt derjenige, der die Punktetafeln mit der höchsten Punktezahl trifft. Eko und Sarah liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen - doch Eko hat das glücklichere Händchen: Er gewinnt das Spiel und gewinnt damit das Showduell gegen Sarah Lombardi mit 64:14 Punkten.

