Welcome to Paradise - Star-Fotograf Rankin shootet das Kampagnenmotiv zu "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum"

Unterföhring (ots) - Die Marketing-Kampagne zur 13. Staffel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" steht unter dem Claim "Welcome to Paradise". Für das Kampagnen-Motiv hat Starfotograf Rankin Heidi Klum in der Karibik in Szene gesetzt. Auf Plakaten und Riesenpostern wird #GNTM damit ab 1. Februar deutschlandweit präsent sein. ProSieben bewirbt das Format zudem mit einer 360°-Kampagne in Magazinen und mit Funkspots, auf Digital out of Home- und 7Screen-Flächen, sowie mit verschiedenen Online- und Social Media-Aktivitäten.

Heidi Klum beginnt erstmals in der Karibik die Suche nach 'Germany's next Topmodel' 2018. An einem Traumstrand stellen Thomas Hayo und Michael Michalsky der Jurychefin 50 Topmodel-Anwärterinnen vor, die sie in ganz Deutschland gesucht haben. Die erste Folge der neuen Staffel läuft am 8. Februar, um 20:15 Uhr, auf ProSieben.

"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - ab 8. Februar immer donnerstags, um 20:15 Uhr, auf ProSieben

