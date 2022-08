Pixum

24 Stunden radeln für den guten Zweck: Pixum unterstützt "Ledschends" Charity-Team bei Rad am Ring

Köln

Insgesamt 861 Kilometer hat die Top-4er-Mannschaft vom Charity-Team "Ledschends" beim diesjährigen 24-Stunden-Rennen "Rad am Ring" auf dem Nürburgring absolviert. Vom Kölner Online-Fotoservice Pixum erhielt das Team pro gefahrenem Kilometer einen Euro als Prämie. Nun erhöhte Pixum die Summe nochmals auf kölsche 1.111 Euro.

Der "erradelte" Betrag kommt mehrheitlich dem wohltätigen Zweck zugute. In diesem Jahr unterstützen die Ledschends gemeinsam mit Pixum und weiteren Sponsoren die Organisation Leben mit Autismus e.V. aus Bonn. Als kleines Dankeschön an das Team erhalten die Fahrer sowie die zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zudem ein Pixum Fotobuch mit den schönsten Momenten bei "Rad am Ring".

Daniel Attallah, Gründer und CEO von Pixum: "Die Ledschends-Fahrer haben bei diesem Event wirklich eine echte Höchstleistung vollbracht. Als Sponsor sind wir stolz, dass wir gemeinsam mit dem Team etwas für den guten Zweck erreichen konnten, denn soziales Engagement liegt uns bei Pixum schon immer am Herzen. Gratulation und Dank an alle Ledschends für ihren tollen Einsatz für die gute Sache!"

Bei den Ledschends ist der Name seit jeher Programm - handelt es sich bei dem Kunstwort doch um die rheinische Aussprache des Wortes "Legends". Zur Mannschaft zählen viele ehemalige Radrenn-, Mountainbike- und Bahnrad-Profis, wie die Olympiasieger Tobias Arlt und Benjamin Karl, sowie World Tour Profi und Europameister Roger Kluge, die zusammen mit Nachwuchs- und Amateur-Rennfahrern für den guten Zweck radeln. Das internationale Team um Ledschends-Gründer Sascha Poth sammelte seit 2013 bislang mehr als 100.000 Euro Spendengelder, mit denen schon zahlreiche wohltätige Organisationen unterstützt werden konnten.

Pixum unterstützt seit vielen Jahren den Breitensport, u.a. im Handball, und engagiert sich darüber hinaus unter dem Motto "Sonne im Herzen" für soziale Projekte.

