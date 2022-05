Pixum

Pixum ist offizieller Sponsor des Köln Marathon 2022

Wenn am 2. Oktober der Köln Marathon in die nächste Runde geht, ist der Online-Fotoservice Pixum mit von der Partie. Das kölsche Unternehmen sponsert das traditionelle Sport-Event der Domstadt direkt vor der eigenen Haustür.

In diesem Jahr können Läufer:innen von Amateur bis Profi endlich wieder beim Marathon, Halbmarathon oder Staffelmarathon in Köln ihre Ausdauer unter Beweis stellen. Nach Corona- bedingter Pause ist der Köln Marathon zurück. Als Sponsor ist der Online-Fotoservice Pixum auf verschiedenen Werbeflächen und mit diversen Aktionen rund um das Thema Foto beim Lauf-Event präsent.

Auch für den Startbeutel der Teilnehmenden hat sich Pixum eine Überraschung einfallen lassen.

Holger Plorin, Head of Marketing bei Pixum zeigt sich begeistert von der Aktion: "Nach so langer Zeit nun endlich wieder eine wirklich riesige Sportveranstaltung in der eigenen Stadt unterstützen zu dürfen, ist großartig. Als kölsches Unternehmen freuen wir uns über echte Begegnungen vor der eigenen Haustür und wünschen allen Teilnehmenden viel Erfolg."

"Mit Pixum haben wir trotz fast dreijähriger Corona-bedingter Pause ein international tätiges Unternehmen mit Kölner Stammsitz für einen tollen Läufer-Service gewinnen können. Ein eigenes Fotobuch mit Bildern von der Strecke und vom Zieleinlauf ist eine überragende Erinnerung an unseren Event", sagt Markus Frisch, Geschäftsführer der Köln Marathon Veranstaltungs- und Werbe GmbH.

Mehr Informationen zum sportlichen Engagement des Online-Fotoservices Pixum unter https://www.pixum.de/partnerschaften.

