Beste Arbeitgeber Deutschlands: Pixum offiziell als "Great Place to Work®" ausgezeichnet

Köln (ots)

Der Online-Fotoservice Pixum zählt erneut zu den besten Arbeitgebern Deutschlands. So lautet die aktuelle Bewertung des unabhängigen Instituts Great Place to Work®. Das Kölner Unternehmen gehört zu den Top 100 im Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2022" sowie zu den Top Unternehmen der ITK Branche und NRW. Damit zählt Pixum zur absoluten Spitze in Deutschland.

Gleich dreimal dürfen sich die Kölner freuen: Neben der Auszeichnung "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2022" erhält Pixum ebenfalls die zwei Auszeichnungen "Beste Arbeitgeber in der ITK" (Platz 20) sowie "Beste Arbeitgeber NRW" (Platz 14).

Great Place to Work® ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut, das in rund 60 Ländern Unternehmen dabei unterstützt, ihre Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu analysieren, weiterzuentwickeln und sichtbar zu machen. Die Auszeichnung "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2022" basiert auf einer anonymen und repräsentativen Befragung aller Mitarbeitenden. Die Teilnahmequote bei Pixum lag bei nahezu 100%. Inhalte der Befragung sind unter anderem Vertrauen in Führungskräfte, Teamgeist, Fairness, Wertschätzung, Respekt sowie Identifikation mit dem Unternehmen. Im Rahmen eines Kultur Audits wird zudem geprüft, welche Maßnahmen und Programme zur Gestaltung einer attraktiven Unternehmenskultur umgesetzt werden. Zusammenfassend bestätigten 87 Prozent aller Mitarbeitenden bei Pixum einen großartigen Arbeitsplatz zu haben.

Moderne und zukunftsorientierte Unternehmenskultur

"Wir freuen uns erneut über diese wichtige Auszeichnung", so Daniel Attallah, Gründer und CEO von Pixum. "Das Ergebnis bestätigt eine gesunde Unternehmenskultur, die die Basis für langfristigen Erfolg ist. Wir arbeiten jeden Tag daran, uns weiter zu verbessern und damit für die besten Talente ein 'Great Place To Work' zu bleiben. Ein wichtiger Leitgedanke dabei ist: 'Wir gestalten Pixum.', also Partizipation bei der Weiterentwicklung. Das hat großen Einfluss auf die Zufriedenheit im gesamten Unternehmen und wir alle können stolz auf das sehr gute Ergebnis sein."

Bei Pixum arbeiten insgesamt mehr als 160 Angestellte aus 24 Nationen in einem kreativen, agilen und inspirierenden Arbeitsumfeld. Die hohe Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist einer der wichtigsten Faktoren für die 22-jährige Erfolgsgeschichte des Unternehmens aus Köln.

