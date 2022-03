Pixum

Internationaler Pixum Fotowettbewerb Magic Moments: Atemberaubende Gewinnerfotos begeistern Jury

Köln (ots)

Der bisher größte Pixum Fotowettbewerb "Magic Moments 2021"geht mit fast 36.000 eingereichten Bildern von knapp 7.000 Teilnehmenden zu Ende. In sechs Monaten Laufzeit konnten Fotos in den vier Kategorien "Happy Photos", "Nature Photos", "Pets & Animal Photos" sowie "Wedding Photos" eingereicht werden. Nach einem spannenden Auswahlverfahren wurden nun die Siegermotive durch eine fachkundigen Jury ausgewählt.

Aufgrund der Vielzahl an großartigen Einreichungen, ist es der Jury besonders schwer gefallen, eine endgültige Entscheidung zu treffen.

Der Hauptgewinn von Magic Moments 2021 geht an Rebekka Bohley mit ihrem Bild "Into the Jungle". Die starke Bildkomposition offenbart laufend neue Details und lädt den Betrachter zum Verweilen ein. Das Motiv wurde in der Nähe von Saarwellingen inmitten des Saarlandes aufgenommen. Frische Farben und eine tolle Blickführung durch die Blätter, hin zur verlassenen Hütte, zaubern eine märchenhafte Stimmung in diesen verwunschenen Wald. Ein wahrhaft magischer Moment!

Rebekka Bohley kann sich über eine 7-tägige Portugal Traumreise im Wert von 3.500 Euro in die Region Alentejo freuen sowie über einen 500 Euro Pixum Gutschein. Die Reise wird in Kooperation mit Turismo do Alentejo zur Verfügung gestellt.

Die Plätze zwei und drei, sowie jede:r Kategoriesieger:in erhalten ebenfalls einen attraktiven Preis für ihre erstklassigen Einreichungen.

Auf dem zweiten Platz landet Susanne Seiffert mit der starken Schwarz-Weiß-Fotografie "3. Frühling". Ein Bild voller Emotionen und Wärme ganz in Schwarz-Weiß. Den dritten Platz belegt Andreas Krug mit seinem Bild "Mitten in der Wildnis". Die Jury lobt vor allem die gelungene Komposition mit Regenbogen und starken Farbkontrasten.

Die Jury bestand in diesem Jahr u.a. aus Wibke Pfeiffer, Chefredakteurin der Fotosparte bei Falkemedia, Sarah Alexandra Fechler vom Magazin CHIP FOTO-VIDEO, Landschaftsfotograf Peter Brunner sowie Pixum Kunden und Mitarbeitenden. Beim Auswahlprozess zogen die Expert:innen Kriterien wie Bildkomposition, Motivauswahl und Farbgebung heran.

Alle Gewinnerfotos des diesjährigen Pixum Magic Moments Fotowettbewerbs gibt es unter https://www.pixum.de/fotowettbewerbe

