Pixum und Ärzte der Welt veröffentlichen Charity-Fotokalender für 2022

Der Online-Fotoservice Pixum bringt für die Hilfsorganisation Ärzte der Welt einen exklusiven Charity-Fotokalender für das Jahr 2022 heraus. Der Kalender umfasst 12 authentische Momentaufnahmen, die im Rahmen des Engagements der Hilfsorganisation auf der ganzen Welt entstanden sind. Die emotionalen Motive stehen symbolisch für die unschätzbar wertvolle Arbeit, die von den vielen Mitarbeitenden von Ärzte der Welt geleistet wird. Der Charity-Fotokalender ist in verschiedenen Ausführungen ab sofort und ausschließlich online erhältlich bei der Pixum Schwestermarke artboxONE. Die Preise starten ab 19,99 Euro. Von jedem verkauften Exemplar kommt ein fester Anteil Ärzte der Welt zugute.

Für alle, die auf der Suche nach dem etwas anderen Geschenk sind oder sich selbst eine Freude machen möchten, ist der Charity-Fotokalender von Ärzte der Welt die richtige Wahl. Die 12 handverlesenen Motive vermitteln einen überaus hoffnungsvollen Ausblick auf das kommende Jahr, der sicherlich gerade jetzt genau recht kommt. Darüber hinaus leistet jedes verkaufte Exemplar einen kleinen Beitrag für die gute Sache.

Holger Plorin, Head of Marketing bei Pixum: "Bereits vor Kurzem durften wir im Zuge der Pixum-Mehrwertsteuer-Spendenaktion im Namen unserer Kundinnen und Kunden die Summe von 7.777 Euro an Ärzte der Welt spenden. Als Folge entstand die Idee, noch mehr zu helfen und gemeinsam diesen Charity-Fotokalender zu entwerfen. Wir freuen uns sehr, dass wir die Aktion zusammen mit Ärzte der Welt und artboxONE so schnell umsetzen konnten und hoffen, dass sich viele Menschen an den schönen Fotos erfreuen werden."

Sandra Schönberger, verantwortlich für Partnerschaften bei Ärzte der Welt, ergänzt: "Was diesen Fotokalender so besonders macht, ist dass es sich wirklich um echte Fotos von herzerwärmenden Momenten handelt, die unsere Mitarbeitenden regelmäßig erleben. Das Gefühl jemandem helfen zu können, lässt sich beinahe mit nichts aufwiegen und genau das vermitteln alle 12 Bilder. Die Zusammenarbeit mit Pixum trägt dazu bei, dass wir Menschen in Not weiterhin helfen können."

Den Charity-Fotokalender von Ärzte der Welt gibt es in verschiedenen Ausführungen als Wand- und Klappkalender online unter: https://ots.de/8N8po5

