Gosh! Ausverkauft! "Formel 1 Uhr - Heiko Saxo Watches Mach9"!

Michael Schumacher, Mika Häkkinen, Adrian Sutil sind Besitzer!

Schlicht und ergreifend!

Einfach genial!

Hamburg, London, Zürich, Monte-Carlo (ots)

Ex Formel 1 Chef Bernie Ecclestone und GP Motorsport Moderator Kai Ebel tragen das Motiv Ferrari am Handgelenk. Alles Unikate in Miniaturform kreiert und konzipiert von Heiko Saxo!

Ex Formula 1 boss Bernie Ecclestone and GP Motorsport presenter Kai Ebel wear the Motif Ferrari on their wrists. All unique pieces in miniature form created and designed by Heiko Saxo!

Auf der Tischdeckel im Pub skizziert, 3 Monate später in Produktion und zum Grand Prix de Monaco 2007 mit Exklusivvertrag zum Verkauf stehend.

Heiko Saxo benötigt kein Automatikwerk oder Tourbillon für den Verkaufserfolg seiner Uhrenserie.

Swiss made Quartz und das Kunstkonzept, Miniaturgemälde mit Motorsport Fahrzeugen, zählen als Alleinstellungsmerkmal!

Grob, wie aus einem Stück gegossen, in Automotoren-Gehäuse-Style mit sichtbaren Metallschrauben prahlt die damals große Heiko Saxo Watches.

Mit laufender Nummer auf dem Edelstahlgehäuse und der gravierten Signatur vom Künstler läuft, und läuft und läuft die 3ATM Uhr mit gehärtetem Mineralglas im Alltag und bei jedem Rennen.

Über 15 Jahre, in verschiedenen Ausführungen, bis zum Zenit, mit Gold und Diamanten bestückt, wurde diese Serie modifiziert. Anfangs für EUR1.080 später bis EUR2.500 als Kunstwerkuhr verkauft.

Geliebt und gehasst, sind die kleinen Uhren zu Sammelobjekten international gewachsen. Auch Damen tragen gern die Kunstwerke als Schmuckstück.

Aus dieser Idee wurde ein systematisches Konzept bis zum Patent mit Kolben- Zylinder- Einheit für Armbanduhren. V16, V12, V10, V8, B6 vom Auto- und Motoren Guru Dr. h.c. Heiko Saxo. This idea became a systematic concept up to the patent with piston-cylinder unit for wrist watches. V16, V12, V10, V8, B6 from the car and engine guru Dr. h.c. Heiko Saxo.

