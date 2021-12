Rally Symphony Monaco Watch! / Like a real racing engine made of steel and aluminum! / Heiko Saxo Watches - 12 Zylinder Motoren am Handgelenk!

Heiko Saxo Management

Zur Musik "Rally Symphony Monaco" gibt es nun die Luxusuhr im Art Deco Design.

Präsentiert wurde die Automatic Swiss Made Watch im eleganten Motorsport Design im Café de Paris Monte-Carlo. Martine Ackermann, Präsidentin von Child CARE Monaco, präsentierte live in Monaco, der Wiege des Motorsports, die neuste Kreation aus dem Hause Heiko Saxo Watches.

Vor internationalem Publikum präsentiert sich die "HSW Rally Symphony Monaco Watch" als 1.000 PS Erfolg!

Unter dem Lupen-Mineralglas mit 5 ATM glänzen die kunstvoll gestalteten 12 Zylinder Motoren Zifferblätter und Rennflaggen-Zeiger. Auf der Glas-Rückseite trägt jeder Gewinner seinen Pokal. Weitere Features sind Auszüge aus der Sinfonie, die auf den Armbändern in Notenform geprägt sind. Die exklusive limitierte Auflage von 500 Exemplaren ist mit matching numbers und gravierter Signatur vom Meister versehen.

Die Designeruhr ist nicht nur für den Safe sondern auch für den Alltag geeignet. Ein echtes Sammelobjekt für Motorsport Enthusiasten! Die handgefertigte Serie ist auch mit Skulpturen im Formel 1 Design auf linker und rechter Flanke und mit einer Würfel Krone erhältlich. Die Uhr im hochwertigen Etui mit Zertifikat steht in Monaco zum Preis von EUR3.000 zum Verkauf.

The Automatic Swiss Made Watch was presented in the Café de Paris Monte-Carlo. Martine Ackermann, President of Child CARE Monaco, presented the latest creation from Heiko Saxo Watches live in Monaco, the cradle of motorsport.

The "HSW Rally Symphony Monaco Watch" presented itself to an international audience as a 1,000 hp success with Ferrari and Maserati feeling!

Under the magnifying glass with 5 ATM, the artfully designed 12 cylinder engine dials and racing flag hands shine. Each winner wears their trophy on the back of the glass. The exclusive limited edition of 500 pieces is provided with matching numbers and an engraved signature by the master.

The designer watch is not only suitable for the safe but also for everyday use. A real collector's item for motorsport enthusiasts! The handcrafted series is also available with sculptures in Formula 1 design on the left and right flanks and with a cube crown. The watch in a high-class case with certificate is for sale in Monaco at a price of EUR 3,000.

