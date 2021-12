Heiko Saxo Management

Heiko Saxo - Ausnahmekünstler trumpft !/ Erneut einzigartiges Kunstkonzept!

Kunstwerk mit Schweizer Uhrwerken!

"Monte-Carlo Swiss Watch Artwork"!

Monte-Carlo, Biel, Zürich, München, London (ots)

Wer keine Armbanduhr trägt, kann die Zeit auch an der Wand multipliziert ablesen.

Heiko Saxo- Uhrendesigner, Künstler und Produzent schuf das Monte-Carlo Swiss Watch Artwork der Superlative!

Mit handbemalten Motorsport und Grand Prix Motiven auf den Zifferblättern und im Motorengehäuse-Design wurden die 188 Swiss Made Exemplare mit laufender Nummer auf einer gravierten Licht durchfluteten Acrylplatte installiert.

564 Zeiger drehen sich über die Miniatur Motorsport Gemälde von Alfa bis Zagato.

Präsentiert bei Stars'N'Bars in Monaco! Rythmisch, motorsportlich besticht das Werk durch Originalität. 2,50m x 1,40m groß und im Edelstahlrahmen über 100 Kg schwer.

Preis EUR175.000

"The time for motorsport, the" Spirit of Motor "should be captured in this ensemble," says Saxo. Motorsport in minute intervals - Heiko Saxo Watches, swiss made.

Neben patentierten 16,12, 10, 8 und 6 Zylinder Motoren für Uhren, kreierte Heiko Saxo einen neuen Maßstab für Kunst: Inspiration und technische Nutzbarkeit! "Monte-Carlo Swiss Watch Artwork" of superlatives!

