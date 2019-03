VDS Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V.

Bunt ist das neue Weiß - Das sind die Badtrends 2019

Anmoderationsvorschlag:

Cremeweiß, Elfenbein, Schneeweiß - egal, in welcher Variante: Weiß ist schon lange DIE Farbe in den meisten Bädern. Aber die Tage von "Fifty Shades of White" als Hauptton scheinen gezählt. In die Badezimmer zieht immer mehr Farbe ein. Ein Beweis dafür, dass die Bäder heute generell viel mehr als nur praktisch sind. Die neuesten Trends gibt's gerade (11.-15. März) auf der Weltleitmesse für Bäder, der ISH 2019 in Frankfurt (am Main), zu bestaunen. Jessica Martin verrät Ihnen schon mal, wie Sie sich in Ihrem Badezimmer richtig wohlfühlen können.

Sprecherin: Unsere Bäder werden gerade zunehmend farbiger, sagt Jens Wischmann von der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft.

O-Ton 1 (Jens Wischmann, 24 Sek.): "Wir sehen Farben von poppig bis dezent, als Akzent oder auch als komplettes Raumkonzept. Neben den Pastelltönen zum Teil auch aktuelle, sehr kräftige Töne: Grün und Blau kommen auch ins Badezimmer, abgesoftet, eher warmweich, also nicht so knallig wie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren. Natürlich wird das Weiß nicht aus den Bädern verschwinden, das ist immer noch vorrangig. Aber es dürfte langsam seine bisherige Vormachtstellung verlieren."

Sprecherin: Weiter voll im Trend ist dagegen, dass das Bad immer öfter als persönlicher Rückzugsort zum Entspannen genutzt wird.

O-Ton 2 (Jens Wischmann, 27 Sek.): "In einem modernen, individuell geplanten und eingerichteten Bad lautet die Devise: 'Alles fürs Wohlgefühl'. Dazu gehört alles, was zu Genuss und Entspannung und zunehmend auch zu Gesundheit beiträgt. Wannenbäder zum Beispiel tragen dazu nachweislich in sehr vielfältiger Weise bei. Gleiches gilt auch für Wasseranwendungen unter der Dusche. Und wir stellen insgesamt fest, dass immer mehr Menschen die positive Wirkung von Wasser erkennen und sie auch in ihrem eigenen Bad aktiv nutzen wollen."

Sprecherin: Das geht heutzutage selbstverständlich auch in sogenannten barrierefreien Bädern.

O-Ton 3 (Jens Wischmann, 16 Sek.): "Großer Vorteil: Es bietet allen Generationen mehr Lebensqualität: bodenebene Duschen, höhenverstellbare Waschtische, sensorgesteuerte LED-Streifen. Also viel von der Technik, die in jeder Lebensphase hilft, das Bad zu nutzen. Und wer sich dabei an gewisse Vorgaben hält, bekommt sogar vom Staat einen Zuschuss."

Sprecherin: Auf jeden Fall sollte jeder, der Geld in die Hand nehmen und sein Bad renovieren will, auf eins besonders achten:

O-Ton 4 (Jens Wischmann, 24 Sek.): "Alle erwarteten Arbeiten komplett zu erfassen und zu kalkulieren. Ich empfehle deshalb, von Anfang an einen Fachbetrieb einzuschalten, der das Aufmaß vornehmen kann, den Raum begutachten kann, und dann mit den Wünschen des Badkunden eine Orientierungshilfe geben kann, wo man landet. Eine Orientierungshilfe zum Nachlesen finden Sie auf gutesbad.de in Form einer umfangreichen Checkliste."

Abmoderationsvorschlag:

Mehr Informationen rund ums Bad bekommen Sie aber natürlich auch in einer der zahlreichen Ausstellungen bei den Bad-Profis von Fachhandel und Fachhandwerk. Oder Sie schauen einfach mal auf der ISH in Frankfurt (am Main) vorbei. Am Freitag (15.3.) ist die weltgrößte Neuheitenpräsentation auch für Privatbesucher geöffnet.

