Neue Kondom-Kampagne - get closer / Vertrauensvoll und leidenschaftlich mit Ritex Kondomen und Gleitmitteln

"get closer". Dieser Slogan ist das Herzstück der neuen Kampagne, die Ritex im April 2019 startet. In einer Zeit, in der wir uns dank Smartphones und Social Media zumindest scheinbar näher als je zuvor sind, setzt Ritex auf die echte Nähe zweier Menschen. Die Kampagnenmotive zeigen Paare, die völlig ineinander aufgehen und die körperlich wie geistig miteinander verschmelzen. Leidenschaftliche Nähe - "get closer".

Ritex steht für den vertrauensvollen und verantwortungsbewussten Umgang mit Sex - für Liebe ohne Ängste. Robert Richter, Geschäftsführer von Ritex, über "get closer": "Mit dieser Kampagne wollen wir etwas über Sexualität und Vertrauen erzählen, ohne dabei ins Gewöhnliche oder Alberne abzurutschen."

Mit diesem Ansatz grenze man sich gegen den allgemeinen Trend ab, Kondome und Gleitmittel immer schriller und selbstdarstellerischer zu bewerben, so Richter weiter. "Auch wenn eine Beziehung vielleicht nicht für ewig oder sogar nur für eine Nacht hält, wünschen sich viele Menschen trotzdem eine Verbindung oder eben emotionale Nähe zum Partner." Und genau diese Menschen wolle man mit "get closer" erreichen.

Die Kampagne startet deutschlandweit in diesem April und wird anschließend auch in Österreich eingesetzt. Durch den ganzjährigen Einsatz der Kampagne verspricht sich Ritex eine hohe Reichweite und eine positive Resonanz auf die neue Markenbotschaft.

Die Ritex GmbH wurde 1948 gegründet. Das Unternehmen produziert und vertreibt Kondome und Gleitmittel, welche ausschließlich in Deutschland hergestellt werden. Die Jahreskapazität beträgt 120 Millionen Kondome. Besonders strenge Qualitätskontrollen sorgen für überzeugende Sicherheit. Jedes Ritex Kondom wird einzeln elektronisch geprüft. Darüber hinaus unterzieht Ritex sein Kondomsortiment freiwillig der strengen Fremdüberwachung durch die staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt. Alle Ritex Kondome sind mit dem Label "MPA tested" ausgezeichnet.

