medi GmbH & Co. KG

Gemeinsame Partnerschaft seit knapp 25 Jahren

medi und der Deutsche Skiverband schreiben Erfolgsgeschichte fort

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Bayreuth (ots)

Der Medizinprodukte-Hersteller medi und der Deutsche Skiverband gehen in die Verlängerung: Die erfolgreiche Partnerschaft wurde um weitere drei Jahre bis Ende April 2029 verlängert. Damit bleibt medi offizieller Gesundheitspartner des Deutschen Skiverbandes sowie medizinischer Kooperationspartner der Deutschen Ski-Nationalmannschaften.

Knapp ein Vierteljahrhundert Partnerschaft und kein Ende in Sicht: medi verlängert mit dem Deutschen Skiverband (DSV) um drei weitere Jahre. Bereits seit 2002 unterstützt das Bayreuther Traditionsunternehmen die Athlet:innen des DSV mit innovativen orthopädischen Hilfsmitteln wie Bandagen und Orthesen.

"Seit fast 25 Jahren verbindet uns ein vertrauensvoller Austausch mit den Sportler:innen und Betreuerteams, geprägt von Innovationsgeist, Leidenschaft und dem gemeinsamen Anspruch, Spitzenleistungen zu ermöglichen", erklärt Daniel Schwanengrug, Product Marketing Manager Orthopaedics I Footcare bei medi. "Die Rückmeldungen aus dem Spitzensport fließen direkt in die Weiterentwicklung unserer Produkte ein und leisten so einen wichtigen Mehrwert für medizinischen Fortschritt und die optimale Versorgung von Patient:innen. Für uns ist die weitere Zusammenarbeit mit dem DSV eine echte Herzensangelegenheit und wir freuen uns auf die kommenden gemeinsamen Erfolge!"

Auch beim DSV blickt man mit großer Wertschätzung auf die langjährige Zusammenarbeit. Stefan Messmang, Leiter Team-Vermarktung und Sponsorenmanagement beim DSV: "Die Vertragsverlängerung mit unserem bewährten Partner ist für uns eine wichtige strategische Weichenstellung für die kommenden drei Jahre. Mit medi als medizinischem Kooperationspartner sind wir seit vielen Jahren hervorragend aufgestellt. Leidenschaft, Teamgeist und Fortschritt sind Werte, die uns verbinden und die Grundlage unserer gemeinsamen Arbeit bilden. Gerade in den anspruchsvollen Wintersportarten können enorme Belastungen auf Gelenke und Muskulatur wirken. Die hochwertigen Bandagen und Orthesen von medi leisten einen wichtigen Beitrag in der Regeneration sowie im Rehabilitationsprozess unserer Athlet:innen - um wieder Höchstleistungen im Spitzen- und Nachwuchsleistungssport abrufen zu können."

Surftipps:

www.medi.de

www.medi.de/unternehmen/kooperationen/

www.medi.de/produkte/highlights/emotion/

www.deutscherskiverband.de/

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