Pflegereform: Johanniter mahnen zu schneller Umsetzung und fairen Bedingungen

Die Johanniter äußern sich zum Zwischenbericht der Bund-Länder-Kommission zur Pflegereform

Zu dem am Montag veröffentlichten Zwischenbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe "Zukunftspakt Pflege" erklärt Thomas Mähnert, Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe:

"Pflegebedürftigkeit darf niemanden in finanzielle Not bringen. Daher begrüßen wir, dass die Bund-Länder-Gruppe an einer Begrenzung der Eigenanteile arbeitet, um pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen zu entlasten. Auch die Weiterentwicklung von Beratungsleistungen mit dem Ziel, häusliche Pflegearrangements zu stärken, ist ein zukunftsweisender Schritt.

Wir halten es dagegen für nicht zielführend, den Zugang zu Pflegeleistungen durch höhere Schwellenwerte bei der Pflegeeinstufung zu erschweren. Die Integration kognitiver Einschränkungen in die Begutachtung der Pflegebedürftigkeit ist eine wichtige Errungenschaft, die keinesfalls zurückgedreht werden darf. Vielmehr muss es Ziel sein, die Komplexität der Leistungen zu reduzieren und ihre Wirksamkeit zu erhöhen.

Mit dem Prüfauftrag zur sektorenübergreifenden Ausgestaltung von Leistungsbudgets bis 2027 wird grundsätzlich der richtige Weg beschritten - eine schnellere Prüfung und Umsetzung ist jedoch dringend geboten.

Eine umfassende Struktur- und Finanzierungsreform erkennen wir in dem vorliegenden Entwurf noch nicht - wir werden den Reformprozess jedoch weiterhin eng begleiten."

