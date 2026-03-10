Deutsche Umwelthilfe e.V.

Sofortmaßnahme gegen steigende Spritpreise: Deutsche Umwelthilfe fordert Deutschlandticket für maximal 49 Euro

Berlin (ots)

Angesichts steigender Spritpreise fordert die Deutsche Umwelthilfe (DUH), den Preis des Deutschlandtickets wieder auf maximal 49 Euro zu senken. Das würde Millionen Menschen finanziell entlasten, die Abhängigkeit von fossilem Öl reduzieren, gleichzeitig das Klima schützen und die Volkswirtschaft fördern.

Dazu DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch:

"Die extrem hohen Spritpreise führen vielen Menschen gerade schmerzhaft vor Augen, wie teuer sie die Abhängigkeit vom fossil-betriebenen Auto zu stehen kommt. Wer täglich mobil sein muss, braucht eine verlässliche und bezahlbare Alternative. Genau dafür wurde das Deutschlandticket geschaffen. Die Preiserhöhung auf 63 Euro war ein Fehler und droht, dieses Erfolgsmodell Schritt für Schritt auszuhöhlen. Statt immer wieder über staatliche Entlastungen beim Spritpreis zu diskutieren, müssen Bund und Länder den Preis des Deutschlandtickets wieder dauerhaft auf maximal 49 Euro senken. Außerdem braucht es zusätzliche Vergünstigungen für Kinder und Jugendliche, Auszubildende und Studierende, Rentnerinnen und Rentner. Für sie sollte das Ticket maximal 29 Euro kosten. Öffentliche Mittel sollten nicht in die Subventionierung fossiler Kraftstoffe fließen, sondern in einen starken öffentlichen Verkehr. Deutschland braucht einen bezahlbaren, zuverlässigen und gut ausgebauten öffentlichen Verkehr. Investitionen in Bus und Bahn entlasten Haushalte, schützen Klima und Gesundheit und sparen der Volkswirtschaft Milliardenkosten durch weniger Staus, Luftverschmutzung und Klimaschäden. Bund und Länder müssen Bus und Bahn endlich zur echten Alternative zum Auto machen."

