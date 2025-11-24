CIVIS Medienstiftung

CIVIS Mediendialog: Wenig Vertrauen - und die Konsequenzen?

Zum Umgang der Medien mit dem Nahostkonflikt

Berlin/Köln/Essen (ots)

Unter dem Titel "Wenig Vertrauen - und die Konsequenzen? Zum Umgang der Medien mit dem Nahostkonflikt" diskutieren am 26. November Expert:innen unter anderem aus Wissenschaft, Medien und Stiftungen im Rahmen des 3. CIVIS Mediendialogs. Die Veranstaltung wird ab 17:45 Uhr live gestreamt.

Prof. Dr. Carsten Reinemann (Kommunikationswissenschaftler und Medienforscher LMU München) präsentiert eine neue Studie zum Medienvertrauen in der Nahostberichterstattung. Anschließend folgt eine Podiumsdiskussion mit Oliver Köhr (Chefredakteur ARD), Prof. Dr. Meron Mendel (Leiter Bildungsstätte Anne Frank), Prof. Dr. Carsten Reinemann (LMU) und Nadia Zaboura (Kommunikationswissenschaftlerin, Medienkritikerin und Publizistin). Moderatorin: Vivian Perkovic. Das vollständige Programm finden Sie hier. Der Livestream bietet die Möglichkeit, online mitzudiskutieren und sich aktiv einzubringen.

Im Fokus der Veranstaltung stehen diese Fragen: Wieso misstraut ein nennenswerter Teil des Publikums der Berichterstattung in Deutschland über den Nahostkonflikt, wie Meinungsforscher:innen ermittelt haben? Wo tragen Medien Verantwortung für den Eindruck, es werde mit zweierlei Maß gemessen? Welche Konsequenzen ziehen Medienschaffende aus dem weit verbreiteten Vorwurf, sie brächten dem Leid der Palästinenser:innen vor allem im Gaza-Krieg zu wenig Empathie entgegen und schonten die israelische Regierung? Wie gehen Medienschaffende mit der - wenngleich laut Demoskopen deutlich selteneren - gegenteiligen Kritik um, es gebe in der Berichterstattung eine pro-palästinensische Schlagseite? Und welche Bedeutung haben diese Fragen für den Zusammenhalt in der Vielfaltsgesellschaft?

Die CIVIS Mediendialoge, eine Kooperation der CIVIS Medienstiftung und der Stiftung Mercator, greifen aktuelle Themen an der Schnittstelle von Medien, Politik und Gesellschaft auf.

Alle Infos zu bisherigen Mediendialogen: www.civismedia.eu

