Deutsche Umwelthilfe e.V.

++ Terminhinweis ++ Illegale Abschalteinrichtungen bei knapp 8 Millionen Diesel-Pkw: Musterverfahren der Deutschen Umwelthilfe wird verhandelt

Schleswig (ots)

Die temperaturabhängige Abschaltung der Abgasreinigung bei Diesel-Pkw ist unzulässig - das haben das Verwaltungsgericht Schleswig und der Europäische Gerichtshof bestätigt. Nun verhandelt das Oberverwaltungsgericht (OVG) Schleswig in nächster Instanz das Musterverfahren der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen die amtliche Zulassung eines VW Golf der Abgasstufe Euro 5 mit dem EA189-Motor, der eine solche Abschalteinrichtung hat (3A 113/18).

Das Verfahren könnte Rückrufe und Nachrüstungen für bis zu 7,8 Millionen Diesel-Pkw bedeuten. So viele vom Dieselskandal betroffene Autos sind nach Schätzungen der DUH noch auf deutschen Straßen unterwegs. Basierend auf dem Musterverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Kraftfahrt-Bundesamt, führt die DUH weitere Verfahren gegen Diesel-Fahrzeuge verschiedener Hersteller der Abgasstufen Euro 5 bis Euro 6c. Ein amtlicher Rückruf der manipulierten Diesel-Pkw zur Nachrüstung oder Stilllegung der Fahrzeuge mit Entschädigung der Halterinnen und Halter, ist aus Sicht der DUH zwingend notwendig.

Die Verhandlung ist öffentlich. Jürgen Resch, DUH-Bundesgeschäftsführer, steht vor den Verhandlungen jeweils ab 9 Uhr vor Ort für Interviews zur Verfügung, im Anschluss an die Verhandlung auch gemeinsam mit Rechtsanwalt Remo Klinger. Für Interviews und Rückfragen wenden Sie sich gern jederzeit an den DUH-Newsroom.

Teilnehmende:

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH

Prof. Dr. Remo Klinger, Kanzlei Geulen & Klinger

Kontakt vor Ort:

Matthias Walter, Pressesprecher DUH: 0151 26749133

Datum:

Mittwoch, 24. September 2025 um 10 Uhr (Start der Verhandlung)

und Donnerstag, 25. September 2025 um 10 Uhr (Start der Verhandlung)

Ort:

Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht, Saal 6

Brockdorff-Rantzau-Straße 13, 24837 Schleswig

Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell