EU-Parlament stimmt über Batterieverordnung ab: Wichtige Neuerungen und weiterer Handlungsbedarf

Das EU-Parlament stimmt voraussichtlich am 13. Juni über die EU-Batterieverordnung ab. Die Verordnung regelt erstmals ökologische Anforderungen entlang des gesamten Lebenszyklus von Batterien. Wichtige Neuerungen sind unter anderem mehr Transparenz und Vorgaben für die Produktion von Batterien aus Elektroautos sowie die Entnehmbarkeit von Gerätebatterien aus Elektrogeräten durch Verbraucherinnen und Verbraucher. Unternehmen werden außerdem zu mehr Sorgfalt, Transparenz und dem Einsatz von Recyclingmaterialien verpflichtet.

Einen Überblick zu den Neuerungen bieten wir in einem gemeinsamen Pressegespräch an. Malte Gallée, EU-Abgeordneter und federführender Verhandler der Grünen im Umweltausschuss des EU-Parlaments informiert über die Verordnung. Im Anschluss wirft Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe (DUH), einen kritischen Blick auf die Verordnung und den resultierenden nationalen Handlungsbedarf im Batteriebereich. Wir bitten um Anmeldung an malte.gallee@europarl.europa.eu. Die Einwahldaten zur Veranstaltung sind im Anschluss erhalten.

Datum:

Dienstag, 6. Juni 2023 um 9 Uhr

Einwahldaten:

Teilnehmende:

Malte Gallée, EU-Abgeordneter der Grünen

Barbara Metz, DUH-Bundesgeschäftsführerin

