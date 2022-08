SAT.1

Mittwochs wird wieder in SAT.1 gelöffelt: Deutschlands erfolgreichste Kochshow "The Taste" feiert Jubiläum

Unterföhring (ots)

Kleine Löffel, großartiges Jubiläum: Nach ihrer erfolgreichsten Staffel geht die SAT.1-Kochshow "The Taste" am Mittwoch, 21. September, in die zehnte Runde. 26 Kochtalente aus Deutschland und Österreich kochen spektakuläre Löffelkreationen für diese Starköche:

Alexander Herrmann. Zwei Guide Michelin Sterne. Erfolgreicher Gastronom u. a. im Gourmetrestaurant des Posthotels in Wirsberg. Der 51-Jährige ist seit Beginn in der "The Taste"-Jury und mit vier Siegen häufigster Gewinner.

Frank Rosin. Zwei Guide Michelin Sterne. Seit 30 Jahren bekannter Gastronom und Unternehmer u. a. im Gourmetrestaurant Rosin in seiner Heimatstadt Dorsten. Der 56-Jährige ist wie Alexander Herrmann seit Beginn bei "The Taste" dabei, aber noch ohne einen Sieg.

Alex Kumptner. Zwei Hauben des Gault Millau. Aufstrebender Koch und Gastronom u. a. in der Tagesbar Everybody's Darling in Wien. Der 39-Jährige stieß 2020 als Newbie ins Team der "The Taste"-Coaches und holte sich direkt den Sieg.

Tim Raue. Zwei Guide Michelin Sterne. Ausgezeichneter Gastronom u. a. im Restaurant Tim Raue in Berlin (unter den 50 besten Restaurants der Welt). Der 48-Jährige ist seit 2019 dabei und geht nach seinem Sieg 2021 nun als Titelverteidiger ins Rennen.

Angelina Kirsch moderiert "The Taste".

Das ist "The Taste":

Bei "The Taste" treten seit 2013 in SAT.1 die besten Hobby- und Profiköch:innen aus dem deutschsprachigen Raum gegeneinander an. Sie eint ein Ziel: den perfekten Genuss-Löffel zu kreieren und 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch zu gewinnen. Die erste Challenge: In der Blindverkostung müssen sie mit dem perfekten Löffelgericht überzeugen, um einen Platz in einem der vier Starkoch-Teams zu ergattern.

Mit einem Marktanteil von 11,0 Prozent (Z. 14-49 J.) war die neunte Staffel im vergangenen Jahr die bisher erfolgreichste.

Das Format wurde von Red Arrow Studios entwickelt, in Deutschland produziert Redseven Entertainment.

"The Taste": ab 21. September 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT. 1 und auf Joyn.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell