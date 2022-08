SAT.1

Neue Chance für alle Allrounder: SAT.1 zeigt am Freitag das Staffelfinale und schickt "99 - Eine:r schlägt sie alle" in die dritte Staffel

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Unterföhring, 9. August 2022. Zum zweiten Mal ein Sommerhit: Schon vor der Finalfolge der zweiten Staffel schickt SAT.1 "99 - Eine:r schlägt sie alle" in die Verlängerung. Mit Marktanteilen bis zu 10,9 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen knüpft die Gameshow im Sommer 2022 an die erfolgreiche erste Staffel an. Deshalb wird SAT.1 eine dritte Staffel von "99 - Eine:r schlägt sie alle" produzieren. Bevor es aber mit 100 neuen Kandidat:innen in die nächste Runde geht, wird am Freitag, 12. August, um 20:15 Uhr in SAT.1 ein:e Sieger:in ermittelt. Wer ist das größte Allround-Talent und erhält die Siegprämie in Höhe von 99.000 Euro? Weitere Informationen zum Staffelfinale unter www.sat1.de/tv/99 Alle Infos zur Bewerbung für Staffel 3 unter https://www.sat1.de/bewerben/99-eine-r-schlaegt-sie-alle-jetzt-bewerben "99 - Eine:r schlägt sie alle!" - Finale von Staffel 2 am 12. August, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Hashtag zur Show: #99Einerschlägtsiealle Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence / Erstellt: 08.08.2022 (endgültig gewichtet)

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell