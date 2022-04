Deutsche Umwelthilfe e.V.

Angeblich fehlende Schilder für temporäres Tempolimit: Deutsche Umwelthilfe bietet Verkehrsminister Wissing Hilfe an

Berlin (ots)

Wissing nennt angeblich fehlende Verkehrsschilder als Hindernisgrund für die kurzfristige Einführung eines temporären Tempolimits in Deutschland

DUH-BGF Jürgen Resch: "Wir bieten dem offensichtlich ratlosen Minister unsere Unterstützung: Wenn er temporär Tempo 100 auf Autobahnen und 80 außerorts einführt, kümmern wir uns innerhalb von 14 Tagen um die Schilder."

DUH sieht angesichts der sich zuspitzenden Energiekrise ein auf zwei Jahre angelegtes temporäres Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen und 80 km/h auf Bundes- und Außerortsstraßen mit Start am 1. Mai als "alternativlos"

Ein Tempolimit ist die einzige sofort wirksame Maßnahme im Verkehrssektor und spart täglich 10 Millionen und jährlich 3,7 Milliarden Liter Sprit und gleichzeitig 9,2 Millionen Tonnen CO2

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) bietet Bundesverkehrsminister Volker Wissing Hilfe bei der sofortigen Umsetzung eines Tempolimits in Deutschland an. Der Minister hatte zuletzt der Hamburger Morgenpost in einem Interview gesagt, dass "fehlende Schilder" einem Tempolimit entgegenstehen würden. So viele Schilder habe man nicht auf Lager. Die DUH weist den Minister darauf hin, dass er für ein Tempolimit nicht mehr, sondern deutlich weniger Verkehrsschilder benötigt. So genüge es, an den Grenzübergängen die Geschwindigkeits-Hinweisschilder durch Folienaufkleber zu aktualisieren und auf den betreffenden Straßen alle Verkehrszeichen mit einer höheren Angabe als Tempo 100 zu verhüllen, ebenso die Zeichen für die Aufhebung der Geschwindigkeitsbeschränkung. Der Umwelt- und Verbraucherschutzverband macht Wissing ein großzügiges Angebot:

"Wir bieten dem offensichtlich ratlosen Minister unsere volle Unterstützung bei der Umsetzung eines temporären Tempolimits an. Wenn er Tempo 100 auf Autobahnen und 80 auf Außerortsstraßen einführt, sind wir bereit. Mit freiwilligen Helfern werden wir binnen 14 Tagen die bislang zum Rasen verführenden und dann nicht mehr benötigten Verkehrszeichen verhüllen und helfen auch gerne, die Informationstafeln an den Grenzübergängen zu ändern", so DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.

Die DUH sei sofort bereit, der offenbar überlasteten Ministerialbürokratie beizuspringen, wenn es um eine so wichtige und richtige Sache wie Klimaschutz, Verkehrssicherheit und die Unabhängigkeit von fossilen Energien aus Russland gehe. Schließlich spart ein Tempolimit jedes Jahr 3,7 Milliarden Liter Benzin und Diesel sowie 9,2 Millionen Tonnen CO2 ein.

"Es genügt nicht, wenn die Regierung die Bürger zum Kaltduschen auffordert. Wir brauchen angesichts der sich zuspitzenden Energiekrise ein vorerst auf zwei Jahre angelegtes temporäres Tempolimit ab dem 1. Mai 2022. Im Übrigen schließt der Koalitionsvertrag nur ein generelles Tempolimit aus. Bereits 1973 während der ersten Ölkrise beschloss die damalige Bundesregierung Tempo 100 auf Autobahnen und 80 auf Bundesstraßen und sonstigen Außerortsstraßen", so Resch weiter.

