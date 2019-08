comdirect und BVB: Banking-Partner im Sinne der Fans

comdirect bank AG

Mit Start der Bundesliga-Saison 2019/20 bietet die comdirect bank AG als offizieller Banking-Partner gemeinsam mit Borussia Dortmund ein umfangreiches Angebot für BVB-Fans an. Im Fokus der langfristig angelegten Zusammenarbeit stehen das mobile Bezahlen im Signal Iduna Park, das BVB-Fan-Konto mit exklusiven Mehrwerten sowie der orderfreie Handel der BVB-Aktie.

"Wir freuen uns, mit der comdirect bank AG einen starken Partner an Bord zu haben, der seine digitale Expertise und seine Innovationskraft bei bankspezifischen Themen und im Sportbereich immer wieder unter Beweis stellt", sagt BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer. "Die Zusammenarbeit ist für uns ein wichtiger Schritt, um mit den neuen Angeboten die Bindungskraft zwischen Verein und Fans noch weiter zu stärken."

Matthias Hach, Marketing- und Vertriebsvorstand von comdirect, sagt: "Beim BVB spüren wir eine riesige Begeisterung und Identifikation, das wollen wir nutzen und den Fans Mehrwerte rund um ihren Herzensverein liefern. Mit unseren Angeboten wollen wir zeigen, dass Banking und Brokerage Spaß machen können, denn als smarter Finanzbegleiter machen wir das Leben unserer Kunden leichter und freier."

Mobiles Bezahlen in Deutschlands größtem Stadion

Als neuer Champion Partner des BVB ermöglicht comdirect als eine der führenden Direktbanken einen noch bequemeren Zahlungsverkehr im Signal Iduna Park. Die Besucher des größten deutschen Stadions können an den 170 stationären Kassen im Innen- und Außenbereich sowohl bequem mobil per Apple Pay und Google Pay mit ihrem Smartphone als auch mit Debit- und Kreditkarten bezahlen. Allein in der Spielzeit 2018/19 besuchten über 1,35 Millionen Fußball-Fans die Bundesliga-Heimspiele des BVB.

Volle Identifikation mit dem BVB-Fan-Konto und dem BVB-Fan-Depot

Für die Anhänger des achtmaligen Deutschen Fußballmeisters gibt es bei comdirect jetzt das BVB-Fan-Konto mit exklusiven Mehrwerten. Zu dem kostenlosen Girokonto gehören unter anderem eine BVB-Banking-App, ein BVB-Bezahlarmband und eine Visa-Karte mit kontaktloser Bezahlfunktion - alles im schwarzgelben Club-Design. Zudem warten aktionsbezogene Rabatte und Fanerlebnisse sowie für Neukunden zum Start ein Fan-Bonus in Höhe von 75 Euro. Ein weiterer Bestandteil der Partnerschaft ist das BVB-Fan-Depot. Damit handeln die Fans ab sofort BVB-Aktien ohne Orderentgelt an deutschen Börsenplätzen. Das gilt auch für Wertpapiersparpläne. An den Nachwuchs wurde ebenfalls gedacht: Für die jungen BVB-Unterstützer gibt es das BVB-Junior-Fan-Depot zum langfristigen Vermögensaufbau sowie das BVB-Junior-Fan-Konto.

Präsenz der Partnerschaft im Signal Iduna Park ab dem ersten Heimspiel

Die erste Präsenz beim BVB zeigt comdirect am kommenden Samstag beim Saisonauftakt gegen den FC Augsburg. Die stationären Stadionkassen wurden mit Terminals für mobiles und kontaktloses Bezahlen ausgestattet. Der bisherige BVB-Stadiondeckel, die aufladbare, elektronische Bezahlkarte von Borussia Dortmund, ist auch weiterhin im Signal Iduna Park einsetzbar. Inhaber des BVB-Fan-Kontos können sich mit ihrem BVB-Bezahlarmband oder ihrer Visa-Karte in BVB-Optik mit Kaltgetränken versorgen und im Fan-Shop ausstatten. Außerdem ist es möglich, die Visa-Karte als Zahlungsmittel bei Apple Pay oder Google Pay zu hinterlegen und überall, wo kontaktloses Bezahlen verfügbar ist, mit dem Smartphone oder der Smartwatch zu bezahlen. Mit der BVB-Banking-App zeigen die Fans ihre Identifikation mit dem Verein und behalten gleichzeitig die Finanzen jederzeit im Blick. Die App steht seit heute in den Stores zum Download bereit.

Interessenten können das BVB-Fan-Konto, das BVB-Junior-Fan-Konto, das BVB-Fan-Depot und das BVB-Junior-Fan-Depot ab sofort unter www.comdirect.de/bvb eröffnen.

Durch die neue Partnerschaft mit dem BVB baut comdirect das Engagement im Profifußball aus. Bereits seit Januar 2019 unterstützt comdirect den Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga.

