Fernweh inklusive: Das neue MOTOR KLASSIK SPEZIAL stellt die schönsten Reisen mit Oldtimern und Youngtimern vor

Eine Tour über die berühmten Alpenpässe Iseran, Galibier oder Izoard im Porsche 911 Targa, ein Erinnerungsausflug im Ford Taunus durchs Elsass oder die Fahrt im Alfa Romeo Spider über die sonnige Amalfitana-Küstenstraße in Italien - das sind nur drei von insgesamt 20 Traumreisen zum Selberfahren im neuen Spezial von MOTOR KLASSIK, dem Magazin für klassische Autos der Motor Presse Stuttgart. Schon die faszinierenden Bilder in dem 164 Seiten starken Sonderheft wecken Fernweh. Und eines ist klar: Am eindrucksvollsten erlebt man diese Routen in einem klassischen Auto.

Jede Reportage in dem neuen MOTOR KLASSIK SPEZIAL wird durch einen eigenen Servicekasten mit ausführlichen Reiseinformationen ergänzt, die alles Wissenswerte über die Reiseregion, die Anfahrt sowie Übernachtungsmöglichkeiten nennen. Eine detaillierte Landkarte vervollständigt den jeweiligen Serviceteil, um jede dieser Routen nachfahren zu können - selbst eine rund 3.000 Kilometer lange Tour durch Marokko, wie sie sechs MOTOR KLASSIK-Leser mit ihren drei, fast 70 Jahre alten Citroën Traction Avant ("Gangsterlimousinen") unternommen haben.

Selbstverständlich entlässt die Redaktion von MOTOR KLASSIK ihre Leser nicht ohne wertvolle Tipps zur Vorbereitung auf kleine oder große Fahrten. Darüber hinaus werden die wichtigsten Anbieter von organisierten Reisen für Oldtimer und Youngtimer genannt sowie die interessanten Veranstaltungstermine 2020 für Oldtimer- und Youngtimerfans. Das vielfältige Informationsangebot des Sonderhefts wird durch aktuelle und bewährte Reiseliteratur abgerundet. Alles in allem sollte damit dem Reiseerlebnis nichts mehr im Wege stehen, meint der verantwortliche Redakteur Michael Schröder: "Klassiker sind nicht unzuverlässiger als moderne Autos. In ihnen zu verreisen, macht aber viel mehr Spaß."

Das MOTOR KLASSIK SPEZIAL "Die schönsten Reisen für Oldtimer und Youngtimer 2020" ist ab sofort zum Preis von 9,90 Euro am Kiosk oder im Shop der Motor Presse Stuttgart unter shop.motorpresse.de erhältlich.

