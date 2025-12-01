ARD MEDIA GmbH

Sandra Meys neue Leiterin Advertising & Market Insights

Frankfurt (ots)

Sandra Meys, bislang Senior Project Managerin Media & Audience Insights bei ARD MEDIA, übernimmt ab 1. Dezember die Leitung der Abteilung Advertising & Market Insights im Geschäftsbereich Forschung. Sie folgt auf Bernard Domenichini, der das Unternehmen verlassen hat, um sich einer neuen Herausforderung außerhalb der Werbebranche zu stellen. "Ich bin sehr glücklich, dass wir mit Sandra Meys einmal mehr eine Leitungsposition aus dem eigenen Team heraus besetzen können. Sandra verfügt über breite Expertise in der quantitativen und qualitativen Forschung. Als starke Netzwerkerin mit Gremienerfahrung und ihrem Gespür für forscherisches Storytelling wird sie eigene Impulse in unserer Werbe- und Marktforschung setzen", sagt Jan Isenbart, Geschäftsbereichsleiter Forschung und Prokurist ARD MEDIA GmbH. "Bernard Domenichini danke ich herzlich für seine hervorragenden Leistungen in den zurückliegenden Jahren. Mit seinen vielfältigen Studieninitiativen, scharfen Analysen und eloquenten Präsentationen hat er unser Haus bestens repräsentiert und bleibende Spuren hinterlassen."

Der multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in seinem Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Geschäftsbereich Audio vermarktet das Public-Private-Unternehmen die öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und Podcast-Angebote. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.

Original-Content von: ARD MEDIA GmbH, übermittelt durch news aktuell